Burcu: “Rum Lider, Akıncı’nın Kararlılığının Onda Birini Gösterseydi, Farklı Bir Noktada Olurduk”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kritik dönemlerde aldığı inisiyatifler ve gösterdiği kararlılığa işaret ederek, “Onda biri Rum lider tarafından gösterilseydi, son 2 yıllık müzakere sürecinde farklı bir noktada olunurdu” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kritik dönemlerde aldığı inisiyatifler ve gösterdiği kararlılığa işaret ederek, “Onda biri Rum lider tarafından gösterilseydi, son 2 yıllık müzakere sürecinde farklı bir noktada olunurdu” dedi.

Burcu bugün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in Rum basınında yer alan son açıklamalarını değerlendirdi.

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yıllardır sürdürdüğü en büyük yanlışın, Kıbrıs Türk halkını ve onun seçilmiş liderini küçümsemek, eşit görmemek, hatta yok saymak olduğunu vurgulayan Burcu, bu nedenle, her zaman sadece Türkiye’yi muhatap olarak almak istediklerini ve Kıbrıs Türklerinin iç dinamiklerinin görmezden gelindiğini belirtti.

Burcu, “Bu geçmişte de böyleydi, şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Akıncı’ya karşı da aynı tavrı sergilemektedirler. Sayın Rum Sözcü Hristodulidis’in açıklamasının anlamı budur” dedi.

Barış Burcu, şöyle devam etti:

“Şu kadarını ifade etmek isterim ki, son iki yıllık müzakere sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Akıncı’nın kritik dönemlerde aldığı inisiyatiflerin ve gösterdiği kararlılığın onda birini Sayın Rum lider de yapabilseydi, şu anda farklı bir noktada olurduk. Ama ne yazık ki Mont Pelerin’de, Cenevre’de ve son olarak Crans-Montana’da da Rum tarafı uzlaşma yönünde bir kararlılık sergileyememiştir. Tek amaçları çözümsüzlüğün sorumluluğunu Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin üzerine yükleyebilmek için taktikler geliştirmek olmuştur. Bunu başaramayınca da herkesle kavga eder duruma düşmüşlerdir.”

Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da vurguladığı gibi, Rum tarafında ciddi bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğunu yineledi ve bu yönde adımların atıldığını görmekten en çok Kıbrıslı Türklerin memnun olacağını belirtti.