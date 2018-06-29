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Burcu: “Polisiye Tedbirlerle Tüketiciler Kuzey’den Alışveriş Yapmamaları Yönünde Resmen Tehdit Ediliyor…bu Kabul Edilemez”

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ BURCU RUM YÖNETİMİ’NİN KUZEYDEN AKARYAKIT ALIMINA YÖNELİK YAPACAĞI SÖYLENEN UYGULAMAYI ELEŞTIRDİ

Burcu: “Polisiye Tedbirlerle Tüketiciler Kuzey’den Alışveriş Yapmamaları Yönünde Resmen Tehdit Ediliyor…bu Kabul Edilemez”

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ BURCU RUM YÖNETİMİ’NİN KUZEYDEN AKARYAKIT ALIMINA YÖNELİK YAPACAĞI SÖYLENEN UYGULAMAYI ELEŞTIRDİ

29 Haziran 2018 Cuma 08:52
Burcu: “Polisiye Tedbirlerle Tüketiciler Kuzey’den Alışveriş Yapmamaları Yönünde Resmen Tehdit Ediliyor…bu Kabul Edilemez”
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ BURCU RUM YÖNETİMİ’NİN KUZEYDEN AKARYAKIT ALIMINA YÖNELİK YAPACAĞI SÖYLENEN UYGULAMAYI ELEŞTIRDİ

“KABUL EDİLEMEZ ANLAYIŞ VE DESPOTİK TUTUM, İKİ TOPLUM ARASINDA ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN İYİ İLİŞKİLERİN VE GÜVENİN GELİŞMESİNE YARDIMCI OLMAMAKTADIR” 
 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum Yönetimi’nin kuzeyden akaryakıt alınmasına yönelik alınacağını söylediği polisiye tedbirlerle tüketicileri Kuzey’den alışveriş yapmamaları yönünde resmen tehdit ettiğini, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.
Güney’deki akaryakıt fiyatları Kuzey’e göre daha ucuz olduğu zamanlarda Kıbrıs Türk tarafının  hiçbir zaman Rum tarafının yaptığı gibi polisiye tedbirlerle tüketicileri tehdit altına almadığını ifade eden Barış Burcu, “Rum tarafının bu geçici durum karşısında sergilediği kabul edilemez anlayış ve despotik tutum, iki toplum arasında çok ihtiyaç duyulan iyi ilişkilerin ve güvenin gelişmesine yardımcı olmamaktadır” dedi.
“İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE GÜVEN ORTAMININ SAĞLANMASI HER İKİ TARAFIN DA SORUMLULUĞU”
Burcu yazılı açıklamasında, iki toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güven ortamının sağlanmasının her iki tarafın da sorumluluğunda olduğunu kaydetti ve Kıbrıs Türk tarafı olarak her zaman bu sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini, ancak aynı olumlu karşılığı maalesef göremediklerini kaydetti.
Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) kapsamında karar altına alınan pek çok konunun uygulanmasını engelleyenin her zaman GKRY ‘nin olduğunu belirten Burcu, her iki topluma da büyük yararlar sağlayacağı kesin olan mobil telefonların her iki bölgede engelsiz kullanımı ve elektrik şebekelerinin kalıcı bağlantısının Rum tarafının bu olumsuz tutumu nedeniyle hala uygulamaya konulamadığını kaydetti.
Güney’e geçen Kıbrıslı Türklerin zaman zaman saldırıya uğradıklarının üzücü ama bilinen bir gerçeklik olduğunu ifade eden Burcu, bu gibi üzücü ve kabul edilemez olayların engellenmesi, faillerinin yakalanması ve mağduriyetlerin giderilmesi yönünde sürekli uyarıcı olduklarını kaydetti.
“KABUL EDİLEMEZ”
Rum tarafının işbirliği ve güven ortamının geliştirilmesine bugüne kadar maalesef duyarlı yaklaşmadığını kaydeden Burcu,”Bu yetmezmiş gibi şimdi de Rum Yönetimi’nin polisiye tedbirlerle Kuzey’den akaryakıt alacak olanları cezalandıracağı kamuoyuna yansımıştır. İki taraf arasındaki ticareti geliştirmeyi öngören Yeşil Hat Tüzüğü’nün etkin kullanımını her zaman bin bir bahaneyle engellemeye çalışan Rum tarafı, alınacağı söylenen bu yeni polisiye tedbirlerle tüketicileri Kuzey’den alışveriş yapmamaları yönünde resmen tehdit etmektedir. Bu kabul edilemez bir durumdur” ifadelerini kullandı.
Kuzey’de kullanılan Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında değişkenliğinin söz konusu olduğunu ifade eden Burcu, “Bu nedenle bizdeki akaryakıt fiyatları zaman zaman Güney’e göre daha ucuz veya daha pahalı olabilmektedir .Güney’deki akaryakıt fiyatları bize göre daha ucuz olduğu zamanlarda Kıbrıs Türk tarafı olarak biz hiçbir zaman Rum tarafının yaptığı gibi polisiye tedbirlerle tüketicilerimizi tehdit altına almadık. Tercihlerinde özgür bıraktık” ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 29.06.2018 12:11
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