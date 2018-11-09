banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92839
ALTIN
214.077
DOLAR
5.4915
STERLİN
7.1475
EURO
6.2205
Taşoğlu ölü bulundu
TAŞOĞLU ÖLÜ BULUNDU
Çilo, 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi…
1 YIL HAPİS YATACAK
Kıral tutuklu yargılanacak
KIRAL TUTUKLU YARGILANACAK
Sağanak yağmur geliyor
SAĞNAK YAĞMUR GELİYOR
banner282
Flaş Haber
Ötüken'de intihar
Kapat

Burcu: “Pazartesi karşılıklı geçişler başlayacak”

Burcu: “Pazartesi karşılıklı geçişler başlayacak”

09 Kasım 2018 Cuma 15:10
Burcu: “Pazartesi karşılıklı geçişler başlayacak”

“HER İKİ KAPININ DA KIBRIS TÜRK VE KIBRIS RUM TOPLUMLARI İÇİN OLUMLU SONUÇLAR DOĞURACAĞINA İNANIYORUM”

UNDP: “LEFKE-APLIÇ VE DERİNYA GEÇİŞ KAPILARI BM TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ GEÇİŞ KAPILARI OLDU” 

“2006’DAN BU YANA AB SÖZ KONUSU 5 GEÇİŞ NOKTASININ AÇILIŞINA DESTEK İÇİN TOPLAM 6.5 MİLYON EURO HARCADI”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Derinya ve Aplıç kapılarının daha önce varılan mutabakata uygun olarak pazartesi saat 12.00’de açılmaya hazır hale getirildiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamasında, Burcu, Kıbrıs Türk tarafının Derinya ve Aplıç kapılarıyla ilgili üzerine düşen her türlü yükümlülüğü yerine getirdiğini kaydetti. 

Barış Burcu, “Derinya kapısıyla ilgili olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs’taki BM yetkilileri ile konuştuğu hususlar çerçevesinde gerekli adımlar atılmış ve tümü bugün tamamlanmıştır” dedi. 

Burcu, pazartesi karşılıklı geçişlerin başlayacağı her iki kapının da Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları için olumlu sonuçlar doğuracağına inanç belirterek, yeni kapıların, her iki topluma da hayırlı olmasını diledi.

UNDP: “AB, 5 GEÇİŞ NOKTASI İÇİN TOPLAM 6.5 MİLYON EURO HARCADI”

BM Kalkınma Programı (UNDP) da Lefke-Aplıç ve Derinya’da, AB fonlarıyla gerçekleştirilen ve UNDP tarafından yürütülen yol yapım çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, AB’nin, ara bölgede ve ara bölgenin kuzeyindeki yol çalışmalarının Kıbrıslı Türklere Yardım Programı çerçevesinde finanse ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Lefke-Aplıç ve Derinya geçiş kapıları BM tarafından finanse edilen dördüncü ve beşinci geçiş kapıları oldu” denilerek, 2006’dan bu yana AB’nin söz konusu 5 geçiş noktasının açılışına destek için toplam 6.5 milyon Euro harcadığı belirtildi.

GEÇİŞ NOKTALARINDAKİ ALT YAPI ÇALIŞMALARI

Lefke-Aplıç geçiş noktasındaki yolun, ara bölge ve kuzeyindeki yol dahil 1 kilometre 260 metre olduğu ifade edilerek, elverişsiz hava koşullarında su birikmesini önlemek dahil, yolda gerekli tüm altyapı önlemlerinin alındığı; güvenli trafik için gerekli trafik işaret ve uyarı lehvalarının yerleştirildiği kaydedildi.

Derinya’daki yolun ise toplam 2 kilometre 915 metre olduğu ve burada da yol güvenliği için gerekli işaret ve levhaların yerleştirildiği, su birikmemesi için drenaj çalışması yapıldığı belirtildi.

Son Güncelleme: 09.11.2018 18:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9. Cumhuriyet Ve Gençlik Şöleni Düzenlendi
9. Cumhuriyet Ve Gençlik Şöleni Düzenlendi
Tıp-iş’ten Organ Bağışı Çağrısı
Tıp-iş’ten Organ Bağışı Çağrısı
Abonelerin Dikkatine... 53 Numaralı Habere Düzeltme...
Abonelerin Dikkatine... 53 Numaralı Habere Düzeltme...
Cumhurbaşkanı, Çetin Çeki İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı
Cumhurbaşkanı, Çetin Çeki İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı
Derneklerin 10 Kasım Mesajları
Derneklerin 10 Kasım Mesajları
Gkk 2018 Sonbahar Celbi Ant İçti
Gkk 2018 Sonbahar Celbi Ant İçti
Bütçe Görüşmeleri Salı Günü Başlıyor
Bütçe Görüşmeleri Salı Günü Başlıyor
Tıp-iş “sağlık Ve Teknoloji” Sempozyumu Düzenledi
Tıp-iş “sağlık Ve Teknoloji” Sempozyumu Düzenledi
Kıbrıs Türk Yazın Ve Plastik Sanatı İstanbul’a Taşınıyor
Kıbrıs Türk Yazın Ve Plastik Sanatı İstanbul’a Taşınıyor
Tüketiciler Derneği’nden Hükümete Eleştiri
Tüketiciler Derneği’nden Hükümete Eleştiri

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim