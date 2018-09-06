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Burcu: “Hollanda Ve Fransa Dışişleri Bakanları’nın Kıbrıs Türk Tarafı İle Görüşmemesi Kabul Edilemez”

Burcu: “Hollanda Ve Fransa Dışişleri Bakanları’nın Kıbrıs Türk Tarafı İle Görüşmemesi Kabul Edilemez”

06 Eylül 2018 Perşembe 09:29
Burcu: “Hollanda Ve Fransa Dışişleri Bakanları’nın Kıbrıs Türk Tarafı İle Görüşmemesi Kabul Edilemez”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Hollanda ve Fransa Dışişleri Bakanları’nın adaya gerçekleştireceği ziyaretlerde Kıbrıs Türk tarafı ile görüşmemelerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Burcu açıklamasında, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun ve Kıbrıs’ta görevli BM askerlerinin (UNFICYP) geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu önemli bir dönemde Hollanda ve Fransa Dışişleri Bakanları’nın adamıza gerçekleştirecekleri ziyaretlerde Rum tarafının baskılarına boyun eğerek iki eşit taraftan biri olan Kıbrıs Türk tarafı ile görüşmemeleri kabul edilemez bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Hollanda ve Fransa’nın sıradan iki ülke olmadığını dile getiren Burcu şöyle devam etti:

“AB’nin iki önemli üyesidirler. Fransa’nın ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeliği söz konusudur.

Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmak istediklerini her vesileyle dile getiren AB üyesi bazı ülkelerin bilmelerini isteriz ki Kıbrıs Türk tarafını yok sayarak Rum tarafıyla yaptıkları tek yanlı temasların Kıbrıs sorununun çözümüne herhangi bir katkısı yoktur. Bu haksız durum tam tersi olarak yönetimi ve zenginliği Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya hazır olmayan ve bu nedenle mevcut statükoyu korumaya çalışan GKRY’ni çözümsüzlük yönünde teşvik etme anlamı taşımaktadır”
 

Son Güncelleme: 06.09.2018 12:31
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