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11 Ocak 2017 Çarşamba 20:38

BURCU: “HARİTALARIN YÜZDE 28.2 VE 29.2 ORANLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANDIĞI TESPİT EDİLDİ”

BURCU: 'HARİTALARIN YÜZDE 28.2 VE 29.2 ORANLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANDIĞI TESPİT EDİLDİ”
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TARAFLAR HARİTALARI SUNDU

BURCU: “HARİTALARIN KIBRIS RUM TARAFININ 28.2, KIBRIS TÜRK TARAFININ DA 29.2 ORANLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANDIĞI TESPİT EDİLDİ”

“HARİTALAR ŞU AN BM’NİN TASARRUFUNDADIR”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cenevre’de devam eden müzakerelerde tarafların hazırladıkları haritaları sunduklarını söyledi.

Barış Burcu, BM Cenevre Ofisi’nde yaptığı kısa açıklamada, liderlerin, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin yanısıra BM ve tarafların harita uzmanlarının huzurunda haritaları sunduklarını belirtti.

Burcu, liderlerin birbirlerinin haritalarını gördüklerini, Kıbrıslı Türk ve Rum uzmanların BM uzmanlarıyla bir çalışma yaparak, sunulan haritanın Mont Pelerin’de varılan uzlaşıya uygun olup olmadığını incelediğini söyledi.

Barış Burcu, şöyle devam etti:

“Anımsatmak isterim, oran olarak, Kıbrıs Rum tarafının yüzde 28.2, Kıbrıs Türk tarafının da yüzde 29.2 önerileri, yaklaşmış önerilerdi. Haritaların bu oranlara uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir ve BM’ye teslim edilmiştir. Korumalar eşliğinde kilitlenmek üzere kaldırıldı. Haritalar şu an BM’nin tasarrufundadır.”


 
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TARAFLAR HARİTALARINI SUNDU

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