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Burcu: “Eşitliği hazmedemediğinin göstergesi”

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ BURCU: “ANASTASİADİS’İN AÇIKLAMALARI KIBRIS TÜRK TARAFININ SİYASİ EŞİTLİĞİNİ BİR TÜRLÜ HAZMEDEMEDİĞİNİN YENİ BİR GÖSTERGESİ”

Burcu: “Eşitliği hazmedemediğinin göstergesi”

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ BURCU: “ANASTASİADİS’İN AÇIKLAMALARI KIBRIS TÜRK TARAFININ SİYASİ EŞİTLİĞİNİ BİR TÜRLÜ HAZMEDEMEDİĞİNİN YENİ BİR GÖSTERGESİ”

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:02
Burcu: “Eşitliği hazmedemediğinin göstergesi”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, “Rum lider Sayın Anastasiadis’in dün yaptığı açıklamalar; Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini ve onun bir parçası olan kararlara etkin katılımını bir türlü hazmedemediğinin yeni bir göstergesidir” dedi. 

Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 12 Kasım Pazartesi akşamı geniş kapsamlı bir basın toplantısıyla düşüncelerini kamuoyu ile paylaşacağını da kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu yazılı açıklamasında, Rum Lider Anastasiadis’in dünkü açıklamalarını değerlenirdi. 

Barış Burcu, Anastasiadis’in, son dönemde zaman zaman “gevşek federasyon”, zaman zaman da “merkezden uzaklaştırılmış federasyon” diye ifade ettiği görüşlerini, hem Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptığı görüşmede, hem de bu son basın toplantısında netleştirmediğini, bu nedenle hangi yetkilerin merkezden kurucu devletlere verilmesini düşündüğünün anlaşılmadığını belirtti. 

Burcu açıklamasında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı’nın daha önce çeşitli vesilelerle açıkladığı gibi, Sayın Anastasiadis merkezi yetkilerin hangilerinin kurucu devletlere aktarılmasını düşündüğü konusunda netleşirse ve sonuç odaklı ucu açık olmayan bir süreç söz konusu olursa, o takdirde Kıbrıs Türk tarafı olarak bunu konuşmaya kapalı olmayız. Ancak, sayıları azaltılsa bile ortaklaşa kullanılacak federal yetkiler çerçevesinde alınacak tüm kararlara Kıbrıs Türk tarafının etkin katılımı olmazsa olmazdır. Siyasi eşitliğimiz herhangi bir şey karşılığında tartışmaya açılamaz.

Federal anlayış, hem yetkilerin hem zenginliklerin paylaşımına dayanır.  Sayın Anastasiadis maalesef yetkilerin paylaşımında gösterdiği isteksizliği, zenginliklerin paylaşılması konusunda da göstermektedir. Hidrokarbon konusunun iş birliği alanı olması çağrılarımıza karşın, Sayın Anastasiadis’in bu alanın hâlâ gerginlik alanı olmasını tercih etmesi de ayrıca üzüntü vericidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, 12 Kasım Pazartesi akşamı, geniş kapsamlı bir basın toplantısıyla düşüncelerini kamuoyu ile paylaşacaktır.”

Son Güncelleme: 07.11.2018 16:09
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