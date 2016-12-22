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22 Aralık 2016 Perşembe 15:31

BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI'NDAN ONAY ALDIĞI İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

BURCU: 'DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI'NDAN ONAY ALDIĞI İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR'
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“DENKTAŞ’IN MAKAM ARAÇLARININ YENİLENMESİ KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI’NIN ONAYINI ALDIĞI YÖNÜNDEKİ İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

“BU KONUDA AKINCI’NIN NE TALEBİ NE DE ONAYI VARDIR”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın makam araçlarının yenilenmesi konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın onayını aldığı yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Burcu,  “Bu konuda, daha önce de basına yansıdığı gibi, Cumhurbaşkanımızın ne talebi ne de onayı vardır” dedi.

Burcu yazılı açıklamasında, Başbakan Yardımcısı Denktaş’ın Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında dün yaptığı ve bugünkü yazılı medyada da yer alan açıklamalarını yanıtladı.

Burcu, hükümet makam araçlarını yenileme konusunda adım atarken, Denktaş’ın Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ’ı da bilgilendirdiğini ve Gürçağ’ın da Cumhurbaşkanı’nın talimatı doğrultusunda, böyle bir ihtiyaç ve talebin söz konusu olmadığını Denktaş’a duyurduğunu anlattı.

Burcu, “Cumhurbaşkanımız, bu konunun toplumumuzun öncelikli ihtiyaçları ve beklentileri arasında olmadığı inancını korumaktadır” dedi.

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