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Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Danışmanı ile görüşmesi sonrasında açıklama yaptı

Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Danışmanı ile görüşmesi sonrasında açıklama yaptı

31 Ekim 2018 Çarşamba 18:45
Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Danışmanı ile görüşmesi sonrasında açıklama yaptı

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ BURCU: “(AKINCI) AÇIK UÇLU SÜREÇLER OLAMAYACAĞINI VE SONUÇ ALICI BİR SÜREÇ İÇİN İZLENMESİ GEREKEN PROSEDÜRÜ SAYIN LUTE’A AKTARDI”

“CUMHURBAŞKANIMIZ AYRICA, BULUNACAK OLASI BİR ÇÖZÜMDE SİYASİ EŞİTLİĞİN VE KARARLARA ETKİN KATILIMIN ÖNEMİNİ SAYIN LUTE’A BİR KEZ DAHA İFADE ETTİ” 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, bugün bir araya geldiği Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’a, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda açık uçlu süreçler olamayacağını aktardığını söyledi.

Burcu; Akıncı’nın ayrıca, BM yetkilisine varılacak anlaşmada Kıbrıslı Türklerin kararlara etkin katılımının önemli olduğunu da söylediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Sayın Jane Holl Lute ile 2.5 saat süren yararlı bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanımız, görüşmede Genel Sekreter’in de önceden raporunda belirttiği gibi açık uçlu süreçler olamayacağını ve sonuç alıcı bir süreç için izlenmesi gereken prosedürü Sayın Lute’a aktardı. Cumhurbaşkanımız ayrıca bulunacak olası bir çözümde siyasi eşitliğin ve kararlara etkin katılımın önemini Sayın Lute’a bir kez daha ifade etti.”

 

Son Güncelleme: 31.10.2018 21:53
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