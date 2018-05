Burcu: ''Bu tartışmayı artık sonlandırmak istiyoruz''

BURCU: “CUMHURBAŞKANIMIZ, ÇÖZÜMÜN TÜM İLGİLİ TARAFLARIN YARARINA OLACAĞI BİLİNCİYLE HAREKET ETTİ”

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ BARIŞ BURCU’NUN AÇIKLAMASI



“BM RAPORUNDA 30 HAZİRAN’DA ÇERÇEVE SUNULDUĞU DENİLMEKTEDİR… BUNUN DIŞINDA BİR ÇERÇEVE YOK”



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir bir çözümün tüm ilgili tarafların yararına olacağı, Doğu Akdeniz’i gerginlik değil işbirliği alanına dönüştüreceği, Türk-Yunan ve Türkiye-AB ilişkileri açısından da olumlu olacağı bilinciyle hareket ettiğini belirtti.



Cumhurbaşkanının eski, ucu açık müzakere sürecinin artık bittiğini, sonuç odaklı, takvimi belli ve stratejik paket anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini vurguladığına işaret eden Burcu, yeni atanacak Birleşmiş Milletler yetkilisiyle samimi bir çerçevede çözüm odaklı bir anlayışla değerlendirmelerini paylaşmaya hazır olacaklarını kaydetti.



Barış Burcu bugün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, görev süresinin 3. yılı nedeniyle 30 Nisan günü Kıbrıs sorunu konusunda yaptığı değerlendirmelerde Rum tarafına 30 Haziran 2017 tarihli Guterres çerçevesini sulandırmadan ve çarpıtmadan kabul etme çağrısı sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.



“BU TARTIŞMAYI ARTIK SONLANDIRMAK İSTİYORUZ”



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, Rum tarafının çağrıya olumlu yanıt vermediğine işaret ederek, Rum tarafının bu çağırıyı kabul etmek yerine, 4 Temmuz 2017 tarihli, olmayan başka bir belgeden söz etmeye yöneldiğini belirtti.



Burcu, bu konuda karşılıklı suçlama oyununa girme niyeti olmadığını, sadece Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin 28 Eylül 2017 tarihli resmi raporundan alıntı yaparak, bu tartışmayı artık sonlandırmak istediklerini kaydetti.



“30 HAZİRAN’DA ÇERÇEVE SUNULDUĞU BM RAPORUNDA.. BUNUN DIŞINDA BİR ÇERÇEVE YOK”



Barış Burcu, şöyle devam etti:



“Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, 28 Eylül 2017 tarihli raporunun 19. paragrafında aynen ‘… 30 Haziran tarihinde taraflara, kanaatimce kapsamlı bir çözüme yol açacak nihai paketin unsurlarını içeren her iki masadaki açıkta kalan altı önemli konunun aynı anda çözülmesi için bir çerçeve sundum’ demektedir. Bunun dışında bir çerçeve yoktur. Dolayısıyla bu çarpıtmayı daha fazla uzatmanın bir anlamı yoktur”



“ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMA SORUMLULUĞUYLA HAREKET ETTİ”



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tarihi bir görevin bilinci içerisinde, bu konuyu gündeme taşırken, her iki toplum açısından eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanabilecek bir geleceği şekillendirmek için her zamanki gibi üzerine düşeni yapma sorumluluğuyla hareket ettiğini belirtti.



Burcu, “Cumhurbaşkanımız Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir bir çözümün tüm ilgili tarafların yararına olacağı, Doğu Akdeniz’i gerginlik değil işbirliği alanına dönüştüreceği, Türk-Yunan ve Türkiye-AB ilişkileri açısından da olumlu olacağı bilinciyle hareket etmektedir” dedi.



“KIBRIS TÜRK TARAFI, ÖZEL DANIŞMAN ATAMA AZRUSUNA OLUMLU KARŞILIK VERDİ”



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki iki tarafa ve üç garantör ülkeye, nabız tutmak üzere ve geçici sıfatla bir özel danışman atama arzusunu ilettiğine işaret eden Burcu, Kıbrıs Türk tarafının bu öneriye olumlu karşılık verdiğini ancak eski ucu açık müzakere sürecinin bir parçası olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdiğini belirtti.



Barış Burcu, şöyle devam etti:



“Cumhurbaşkanımız çeşitli defalar eski ucu açık müzakere sürecinin artık bittiğini, sonuç odaklı, takvimi belli ve stratejik paket anlayışı ile hareket edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Cumhurbaşkanı tüm taraflar açısından uygun olacak bir zamanda gelmesi beklenen yeni atanacak Birleşmiş Milletler yetkilisi ile samimi bir çerçevede çözüm odaklı bir anlayışla değerlendirmelerini paylaşmaya hazır olacaktır”