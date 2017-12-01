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01 Aralık 2017 Cuma 16:23

BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI”

BURCU: 'AKINCI COHEN'E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA'DA YAŞANANLARI AKTARDI”
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BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI”

BURCU: “KIBRIS TÜRK TARAFININ UCU AÇIK, SONUÇSUZ BİR MÜZAKERE SÜRECİNE BİR KEZ DAHA GİRMEYECEĞİ DE GÖRÜŞMEDE CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN VURGULANDI”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’e bu yılın Şubat ayında müzakereler kapsamında gerçekleştirilen yaptığı son görüşmenin ardından ortaya çıkan gelişmeleri ve Crans-Montana’da yaşananları aktardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ayrıca Rum tarafında Kıbrıslı Türkler ile eşitlik içinde yetki paylaşımı konusunda yaşanan sıkıntıları da Cohen’e anlattı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Cohen arasında yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından yazılı değerlendirmede bulundu.

“İZOLASYONLAR ÇÖZÜME EN UFAK KATKI YAPMIYOR… DEĞİŞMELİ”

Kıbrıslı Türkler’in izolasyonlar altında yaşatılmasının Kıbrıs sorununun çözümüne en ufak bir katkı yapmadığının Cumhurbaşkanı tarafından Cohen’e anlatıldığını belirten Sözcü Burcu, “Cumhurbaşkanımız bunun değişmesi gerektiğini, böyle bir değişiklin çözüme de yardımcı olacağını ifade etti” dedi.

“UCU AÇIK SONUÇSUZ BİR MÜZAKERE SÜRECİNE BİR KEZ DAHA GİRMEYECEĞİZ”

Sözcü Burcu, Kıbrıs Türk tarafının ucu açık, sonuçsuz bir müzakere sürecine bir kez daha girmeyeceğinin de görüşmede Cumhurbaşkanı tarafından vurgulandığının da altını çizdi.


 
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