BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI”



Cumhurbaşkanı Akıncı ayrıca Rum tarafında Kıbrıslı Türkler ile eşitlik içinde yetki paylaşımı konusunda yaşanan sıkıntıları da Cohen’e anlattı.Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Cohen arasında yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından yazılı değerlendirmede bulundu.Kıbrıslı Türkler’in izolasyonlar altında yaşatılmasının Kıbrıs sorununun çözümüne en ufak bir katkı yapmadığının Cumhurbaşkanı tarafından Cohen’e anlatıldığını belirten Sözcü Burcu, “Cumhurbaşkanımız bunun değişmesi gerektiğini, böyle bir değişiklin çözüme de yardımcı olacağını ifade etti” dedi.Sözcü Burcu, Kıbrıs Türk tarafının ucu açık, sonuçsuz bir müzakere sürecine bir kez daha girmeyeceğinin de görüşmede Cumhurbaşkanı tarafından vurgulandığının da altını çizdi.