BURAY GAÜ SAHNESİNDE HAYRANLARINA MUHTEŞEM BİR GECE YAŞATTI

Telsim Ana Sponsorluğunda 8 - 12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan GAÜ 2017 Bahar Şenliklerinin ilk gününde sahne alan Kıbrıslı ünlü sanatçı Buray konserine öğrenciler ve Girne halkı ypun ilgi gösterdi. Dinleyicilerine meşhur şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşatan Buray, sahneden sık sık sosyal medya hesaplarından video ve fotoğraf paylaşırken, hayranları ile olan sıcak yaklaşımı büyük beğeni topladı.Konser öncesinde GAÜ Rektör Yardımmcısı Doç. Dr. Sualp Davut ile Basın toplantısına katılan Buray şunları söyledi;“Gayet keyifli bir gece olacağını düşünüyorum. Ayrıca Girne Amerikan Üniversitesi’nde çalışan bir çok arkadaşım var. 22 yılım Kıbrıs’da geçti ve ben buranın toprağında ruhumu pişirdim. Şuan çok fazla Türkiye ve yurt dışı turnemiz var. Bu sırada Kıbrıs konseri olmasını çok istedim. Bu güneşi; bu dokuyu tadıp, o ilhamı yaşayamak istiyordum. Konser alanı çok güzel görünüyor ve insanlar çimlerde rahat bir şekilde oturuyor. Biz en iyi yaptğımız işi yapacağız; müziğimizi gerçekleştireceğiz ondan dolayı çok mutluyuz. Elimden geldiği kadar Kıbrıs halkını ve kültünü temsil etmeye çalışıyorum. Kıbırıs’ın ruhunu ilhamını paylaşmaya çalışıyorum.Türkiye’de arkadaşlarım sorduğunda nasıl böyle bir ilham çıkıyor? Bende, “Afrodit’in ayak bastığı yerde yaşadım” cevabını veriyorum. Girne Amerikan Üniversitesi’nde olmaktan dolayı çok mutluyum, keyifli bir gece yaşanacağını düşünüyorum” dedi.GAÜ Rektör Yardımmcısı Doç. Dr. Sualp Davut ise konuşmasında, “2017 yılı bizler için hızlı başladı. Bu yıl 5 tane konserimiz var ve açılış konserini de Buray’la yapmaktan dolayı çok mutluyuz. 17 bin öğrencisi olan bir üniversite, dışarısı çok renkli. Öğrencilerimizin streslerini atmalarını ve finallerden önce eğlenmelerini diliyorum. 120 farklı ülkeden öğrenmcimiz var ve Türk sanatçılarımız dışında yabancı sanatçılarımızı da ağırlayacağız. Şenliklerimiz Telsim anasponsorluğunda gerçekleşiyor ve onun dışında 10 farklı sponsorumuz var. Şenlik alanımızda ise 25 farklı yeme-içme markası var. Bu yalnızca GAÜ’nün değil, tüm Girne halkının şenlikleridir” dedi.GAÜ 2017 Bahar Şenlikleri 3. Günü Programı ise şu şekildedir;10:00 - 22:00 Telsim Freezone Kampüs Etkinlikleri Yer: GAU Lympic10: 00 TRX - GAU Stage School Sandra Popovic Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic10:00 – 11:00 Tavla Turnuvası (2. Eleme) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt10:30 – 11:30 Metre ile Bardaklara Top Atma Yarışması Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt11:00 – 12:00 Tabu XS (inglizce – Türkçe)Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt12:00 – 12:30 Pişti Turnuvası Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt12:00 – 13:00 Havlu ile Su taşıma Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt12:00 – 13:00 Yüzme Yarışı Yer: GAU Yüzme Alanı -Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt13:00 – 14:00 Tüf Tüf Müsabakas(G.O) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt13.00 - 14:00 GAU BAND ile Kısa Bir Mola Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic14:00 – 15:00 LOL Turnuvası Yer: Cep Sinema Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt14:00 – 15:00 Uçurtma Festivali Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt15.00 YOGA (GAU Stage School) Sibel Baydar Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic15:30 – 16:00 Bilyalı Yarışı(Interactive) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt16:00 – 16:30 Koca Ayak(Interactive) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt16:00 “DİVİSİON 6” Konser ODTÜ Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic17.00 Telsim ile Fulleme Arası Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic17:30 “Back Ground” Konser Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic19:00 International Night Yer: Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi18:00 “ismet Ekiz ve Koyun Baba”KONSER Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic20:00 “UNISHOW”Akrobasi Gösterisi Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic19:00 “Smooth Project” KONSER Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic21:00 “GAU Band” KonserYer: Ana Sahne/ GAU Lympic22:00 “Gülen Gözler“ Açık Hava SinemasıYer: Ana Sahne/ GAU Lympic