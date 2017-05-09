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09 Mayıs 2017 Salı 13:37

BURAY GAÜ SAHNESİNDE HAYRANLARINA MUHTEŞEM BİR GECE YAŞATTI

BURAY GAÜ SAHNESİNDE HAYRANLARINA MUHTEŞEM BİR GECE YAŞATTI
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, merakla beklenen 2017 Bahar Şenlikleri kapsamında sahne alan Buray, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



Telsim Ana Sponsorluğunda 8 - 12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan GAÜ 2017 Bahar Şenliklerinin ilk gününde sahne alan Kıbrıslı ünlü sanatçı Buray konserine öğrenciler ve Girne halkı ypun ilgi gösterdi. Dinleyicilerine meşhur şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşatan Buray, sahneden sık sık sosyal medya hesaplarından video ve fotoğraf paylaşırken, hayranları ile olan sıcak yaklaşımı büyük beğeni topladı.


Konser öncesinde GAÜ Rektör Yardımmcısı Doç. Dr. Sualp Davut ile Basın toplantısına katılan Buray şunları söyledi;

“Gayet keyifli bir gece olacağını düşünüyorum. Ayrıca Girne Amerikan Üniversitesi’nde çalışan bir çok arkadaşım var. 22 yılım Kıbrıs’da geçti ve ben buranın toprağında ruhumu pişirdim. Şuan çok fazla Türkiye ve yurt dışı turnemiz var. Bu sırada Kıbrıs konseri olmasını çok istedim. Bu güneşi; bu dokuyu tadıp, o ilhamı yaşayamak istiyordum. Konser alanı çok güzel görünüyor ve insanlar çimlerde rahat bir şekilde oturuyor. Biz en iyi yaptğımız işi yapacağız; müziğimizi gerçekleştireceğiz ondan dolayı çok mutluyuz. Elimden geldiği kadar Kıbrıs halkını ve kültünü temsil etmeye çalışıyorum. Kıbırıs’ın ruhunu ilhamını paylaşmaya çalışıyorum.Türkiye’de arkadaşlarım sorduğunda nasıl böyle bir ilham çıkıyor? Bende, “Afrodit’in ayak bastığı yerde yaşadım” cevabını veriyorum. Girne Amerikan Üniversitesi’nde olmaktan dolayı çok mutluyum, keyifli bir gece yaşanacağını düşünüyorum” dedi.

GAÜ Rektör Yardımmcısı Doç. Dr. Sualp Davut ise konuşmasında, “2017 yılı bizler için hızlı başladı. Bu yıl 5 tane konserimiz var ve açılış konserini de Buray’la yapmaktan dolayı çok mutluyuz. 17 bin öğrencisi olan bir üniversite, dışarısı çok renkli. Öğrencilerimizin streslerini atmalarını ve finallerden önce eğlenmelerini diliyorum. 120 farklı ülkeden öğrenmcimiz var ve Türk sanatçılarımız dışında yabancı sanatçılarımızı da ağırlayacağız. Şenliklerimiz Telsim anasponsorluğunda gerçekleşiyor ve onun dışında 10 farklı sponsorumuz var. Şenlik alanımızda ise 25 farklı yeme-içme markası var. Bu yalnızca GAÜ’nün değil, tüm Girne halkının şenlikleridir” dedi.

GAÜ 2017 Bahar Şenlikleri 3. Günü Programı ise şu şekildedir;

10:00 - 22:00 Telsim Freezone Kampüs Etkinlikleri Yer: GAU Lympic

10: 00 TRX - GAU Stage School Sandra Popovic Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

10:00 – 11:00 Tavla Turnuvası (2. Eleme) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

10:30 – 11:30 Metre ile Bardaklara Top Atma Yarışması Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

11:00 – 12:00 Tabu XS (inglizce – Türkçe)Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

12:00 – 12:30 Pişti Turnuvası Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

12:00 – 13:00 Havlu ile Su taşıma Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

12:00 – 13:00 Yüzme Yarışı Yer: GAU Yüzme Alanı -Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

13:00 – 14:00 Tüf Tüf Müsabakas(G.O) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

13.00 - 14:00 GAU BAND ile Kısa Bir Mola Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

14:00 – 15:00 LOL Turnuvası Yer: Cep Sinema Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

14:00 – 15:00 Uçurtma Festivali Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

15.00 YOGA (GAU Stage School) Sibel Baydar Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

15:30 – 16:00 Bilyalı Yarışı(Interactive) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

16:00 – 16:30 Koca Ayak(Interactive) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

16:00 “DİVİSİON 6” Konser ODTÜ Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

17.00 Telsim ile Fulleme Arası Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

17:30 “Back Ground” Konser Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

19:00 International Night Yer: Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi

18:00 “ismet Ekiz ve Koyun Baba”KONSER Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

20:00 “UNISHOW”Akrobasi Gösterisi Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

19:00 “Smooth Project” KONSER Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

21:00 “GAU Band” KonserYer: Ana Sahne/ GAU Lympic

22:00 “Gülen Gözler“ Açık Hava SinemasıYer: Ana Sahne/ GAU Lympic  
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BURAY GAÜ SAHNESİNDE HAYRANLARINA MUHTEŞEM BİR GECE YAŞATTI
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