Buray, GAÜ 2018 Bahar Şenlikleri öncesi basın ile bir araya geliyor

GAÜ 2018 BAHAR ŞENLİKLERİ’NİN, 3. GÜNÜ 9 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ SAHNE ALACAK OLAN BURAY, KONSER ÖNCESİ BASIN İLE BİR ARAYA GELİYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’nün merakla beklenen ve 7-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan “2018 Bahar Şenlikleri”, ünlü sanatçıların konserleri ile devam ediyor. Telsim Ana Sponsorluğunda, ASEL ve Teknogold’un sponsorluğu ve Dans FM’in iletişim sponsorluğunu üstlendiği GAÜ 2018 Bahar Şenliklerinin 3. Gününde gerçekleşecek olan konser öncesi, ünlü sanatçı buray, basın ile biraraya geliyor. Ünlü sanatçı Buray’ın katılımı ile 9 Mayıs Çarşamba günü saat 21:30’da gerçekleşecek olan basın toplantısında, siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten büyük onur duyarız.

Tarih : 9 Mayıs 2018 Çarşamba

Saat : 21:30

Yer : GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu Fuaye Alanı (Millenium Binası Yanı)