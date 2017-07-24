 Burası aile plajı diyerek darp ettiler!

Havadis Gazetesi çalışanlarından Yalçın Gökmen dün öğleden sonra arkadaşı ile gittiği Kervansaray Beach’de darp edildi.

Gökmen, dün öğlenden sonra saat 16.00 sıralarında Girne’de bulunan Kervansaray Beach’e girmek istedi ancak plajın kapısında bulunan görevliler girmelerine izin vermedi. Yalçın Gökmen plaja ücretini ödeyerek girmek istediklerini ancak kapıdaki görevlilerin kendilerine giremeyeceklerini söylediklerini kaydetti. Gökmen, neden giremeyeceklerini sorguladığında ise görevlilerin kendisine ve arkadaşına önce sözlü olarak ardından fiziksel olarak saldırdığını anlattı.

“Burası aile plajı”

Yalçın Gökmen, kapıdaki güvenliklerin kendilerine Kervansaray Beach’e Pazar günü sadece ailelerin gireceğini ve iki erkeğin giremeyeceğini söylediklerini, kendisinin de yasada böyle madde olmadığını ve Kervansaray Beach’in bir kamusal alan olduğunu belirttiğini vurguladı.

Kamera kayıtları incelendi

Yaşanan arbedenin ardından polis Kervansaray Beach’in girişinde bulunan kameraları inceledi. Yalçın Gökmen, olayın işletmeye yansıtılmadan iki grup arasında çıkan bir kavga gibi kendilerine dava okunduğunu kaydetti.

“Hakkımı arayacağım”

Yalçın Gökmen, kendilerine yapılan bu saldırının peşine düşeceğini belirterek hukuksal yoldan hakkını arayacağını söyledi.

Havadis