FLAŞ HABER

Soyguna 2 Tutuklama

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:54

Burası aile plajı diyerek darp ettiler!

Burası aile plajı diyerek darp ettiler!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

 Burası aile plajı diyerek darp ettiler!

Havadis Gazetesi çalışanlarından Yalçın Gökmen dün öğleden sonra arkadaşı ile gittiği Kervansaray Beach’de darp edildi.

Gökmen, dün öğlenden sonra saat 16.00 sıralarında Girne’de bulunan Kervansaray Beach’e girmek istedi ancak plajın kapısında bulunan görevliler girmelerine izin vermedi. Yalçın Gökmen plaja ücretini ödeyerek girmek istediklerini ancak kapıdaki görevlilerin kendilerine giremeyeceklerini söylediklerini kaydetti. Gökmen, neden giremeyeceklerini sorguladığında ise görevlilerin kendisine ve arkadaşına önce sözlü olarak ardından fiziksel olarak saldırdığını anlattı.

“Burası aile plajı”      

Yalçın Gökmen, kapıdaki güvenliklerin kendilerine Kervansaray Beach’e Pazar günü sadece ailelerin gireceğini ve iki erkeğin giremeyeceğini söylediklerini, kendisinin de yasada böyle madde olmadığını ve Kervansaray Beach’in bir kamusal alan olduğunu belirttiğini vurguladı.

Kamera kayıtları incelendi

Yaşanan arbedenin ardından polis Kervansaray Beach’in girişinde bulunan kameraları inceledi. Yalçın Gökmen, olayın işletmeye yansıtılmadan iki grup arasında çıkan bir kavga gibi kendilerine dava okunduğunu kaydetti.

“Hakkımı arayacağım”

Yalçın Gökmen, kendilerine yapılan bu saldırının peşine düşeceğini belirterek hukuksal yoldan hakkını arayacağını söyledi.

Havadis

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Burası Aile Plajı Diyerek Darp Ettiler!
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyonluk soygunda flaş gelişme: Kasa bulundu Milyonluk soygunda flaş gelişme: Kasa bulundu
Türk-Sen, yeni asgari ücreti reddetti Türk-Sen, yeni asgari ücreti reddetti
16 Bin Rum ve 4 Bin Maronit’e geri dönüş yolu 16 Bin Rum ve 4 Bin Maronit’e geri dönüş yolu
Çamlıbel 6. Domates Festivali 28-30 Temmuz’da Gerçekleşecek Çamlıbel 6. Domates Festivali 28-30 Temmuz’da...
Eide adada: BM adadan gidecek mi ? Eide adada: BM adadan gidecek mi ?
Türk-sen, Yeni Asgari Ücreti Reddetti Türk-sen, Yeni Asgari Ücreti Reddetti
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Milyonluk soygunda flaş gelişme: Kasa bulundu

Haberi Oku