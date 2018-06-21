"Buran’dan Meteorolojik Değerlendirme; “son 30 Yılda En Fazla Yağış Bu Haziranda Kaydedildi”"

“SERİN VE NEMLİ BİR AY GEÇİRİYORUZ"

“GEÇTİĞİMİZ YIL HAZİRAN AYINDA KKTC GENELİNDE METREKAREDE ORTALAM 3 KİLOGRAM…BU YIL DA YAKLAŞIK 27 KİLOGRAM KAYDEDİLDİ”

“TEMMUZ VE AĞUSTOSTA OLAĞANÜSTÜ SICAKLIKLAR BEKLEMİYORUZ. 36-38 ARALIĞINDA OLACAK, 40’IN ÜZERİNE ÇIKSA DA DÜŞECEK…”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, son 30 yılda en fazla yağışın içinde bulunduğumuz haziran ayında kaydedildiğini belirterek, “Serin, nemli, normallerin çok çok üzerinde yağış alan bir ay geçiriyoruz” dedi.

Buran, “Temmuz ve Ağustos ayında da olağanüstü sıcaklıklar beklemiyoruz. Zaten sıcak bir bölgedeyiz” açıklamasında bulundu.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) meteorolojik durumla ilgili değerlendirmede bulundu, haziran ayı sıcaklıkları ve yağışlarıyla ilgili bilgi verdi.

Buran, “Sıcaklıklar 34 olan mevsim normallerinin 2-3 derece altında seyrediyor. Bugün ve yarından sonra hava sıcaklığının yavaş yavaş yükselmesini, 36’ya kadar çıkmasını bekliyoruz” dedi.



Geçmiş yıllardaki haziranlarda hava sıcaklığının 43’e kadar yükseldiğini de anımsatan Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, önümüzdeki 3 gün boyunca hava sıcaklığının iç kesimlerde 32-33, sahiller 29-30 derece dolaylarında seyredeceğini, havanın bulutlu geçeceğini belirtti.“GEÇTİĞİMİZ YIL METREKAREDE 3 KİLOGRAM…BU YIL YAKLAŞIK 27”Yağışlarla ilgili de bilgi veren Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, haziran ayında KKTC genelinde metrekarede ortalama 26,9 kilogram yağış kaydedildiğini söyleyerek, “Geçtiğimiz yıl haziran ayında yağış oranı 3 kilogramla sınırlı kalmıştı. Bu yıl yaklaşık 27” dedi.Mevsim normallerine göre, haziran için beklenen ortalama yağış oranın metrekarede 7,7 kilogram olduğunu kaydeden Buran, “Haziranın 20 gününde 6 bölgenin aldığı ortalama yağış oranı 26,9. Bu da mevsim normalinin yüzde 249’una denk geliyor. Son 30 yılda en fazla yağış bu haziranda kaydedildi” dedi.Temmuz ve Ağustos ayında hava sıcaklığının normaller civarında seyretmesini beklediklerini de kaydeden Buran, “Olağanüstü sıcaklıklar beklemiyoruz. 36-38 aralığında olacak sıcaklıklar zaman zaman 40’ın üzerine çıksa da düşecek. Zaten sıcak bir bölgeyiz” şeklinde konuştu.