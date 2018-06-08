Buranay: “Bölge halkı hizmete doyacak”

Halkın Partisi (HP) Mehmetçik Belediye Başkan Adayı Kani Buranay ve Belediye Meclis Üyesi adayları bölge ziyaretlerine devam ediyor.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın da katıldığı ziyaret esnasında, ülkenin her köşesinin hizmet noktası olduğunu düşündüğünü söyleyen Buranay, bu hizmetlere hasret kalanların yeni dönemde hizmete doyacağını belirtti.
Bakan Atakan ise bölge ziyareti esnasında, takılması yönünde yoğun talep olan Kumyalı-Dipkarpaz hız tespit kamerasının da ilgili yere takılacağını söyledi.