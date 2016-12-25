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25 Aralık 2016 Pazar 06:02

Buran: 1 Aylık Yağış 6 Saatte Düştü

Buran: 1 Aylık Yağış 6 Saatte Düştü
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Buran: 1 Aylık Yağış 6 Saatte Düştü
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Girne’de bu akşam meydana gelen su baskınlarının, kısa sürede düşen şiddetli yağış nedeniyle oluştuğunu söyledi.

Raif İlker Buran BRT’ye yaptığı açıklamada, bugün akşam üzeri saat 17.00’den 22.30’a kadar bölgeye düşen yağış miktarının 105 kilogram olduğunu açıkladı.

Buran, 1 aylık yağışın, Girne’ye 5-6 saatte düştüğünü belirterek, şehtin alt yapısının bu şekildeki bir yağışı kaldırmasının imkansız olduğunu belirtti.

Buran, söz konusu şiddetli yağışın yarın öğleye kadar devam edeceğini de ifade etti.

Raif İlker Buran, Batı bölgeleri ile Dip Karpaz’da da yoğun bulutların biriktiğini ve bu bölgelerde de yağış beklediklerini söyledi.

Buran, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini kaydetti.

BRTK


 
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