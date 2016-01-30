“Bunun Adı Canilik”

Yenişehir bölgesinde iki sokak köpeği, sabahın erken saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlendi.



Duruma tepki gösteren hayvanseverler, yaşananları ‘Canilik’olarak niteledi.

Köpeklerin soğuktan korunmak için bölgede bulunan boş bir eve sığındıklarını ifade eden

hayvanseverler, “Onları besliyorduk. Kimseye zararları yoktu. Zehirlenen köpeklerden biri

öldü, diğer ise veteriner kliniğinde hayati tehlikeyi atlattı” ifadelerini kullandı.

Konunun takipçisi olacaklarını belirten hayvanseverler, ayrıca bölgedeki kamera kayıtlarını

polise teslim edeceklerini ifade ettiler.





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