“Bunu Yapanlara Yuh Olsun”



Fotoğrafta görüldüğü gibi bir Karpaz eşeğinin boynuna asılan plastik sandalye ile etrafta dolaştığını dile getiren vatandaşlarımız, “Bu hayvanın insanlara yakınlığından yararlanan bazı kendini bilmezler onun boynuna bir plastik sandalye asarak kendilerince eğlendiler. Bunu yapanlara yuh olsun” diyerek sitem ettiler.Bu görüntü karşısında kendilerinin sinir olduğunu eşeğe yaklaşarak onun boynundan sandalyeyi almak istediklerini belirten vatandaşlarımız, ancak eşeğin ürktüğü için yanlarına yanaşmadığını ifade ettiler.Bu hayvanlara bu şekilde davranarak eziyet edilmemesini isteyen vatandaşlarımız herkesi duyarlı davranmaya davet ettiler.Halkın Sesi