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Bunları vuranlar avcı olamaz

Bunları vuranlar avcı olamaz

19 Aralık 2017 Salı 11:32
Bunları vuranlar avcı olamaz
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 KKTC’de nesli tükenme aşamasına gelen av hayvanlarının yanında, bazı sorumsuz avcılar tarafından vurulan “avlanması yasak” kuşlar avı bir kez daha tartışmayı açtı. 

Baykuş’u avladılar

Av sezonunda avlanacak hayvanlar listesinde yer almayan ve nesli hızla tükenmekte olan bir baykuş, geçtiğimiz pazar günü sorumsuzca vuruldu. Duyarlı bir vatandaşımız tarafından sosyal medyada görüntüleri paylaşılan baykuş fotoğrafına birçok kişi tarafından tepki geldi. Gelen tepkilerden bazıları hem büyük, hem de ince avın bir süre yapılmaması gerektiği yönünde iken, bazı yorumlarda ise bu tarz olayların bazı sorumsuz avcılar tarafından yapıldığı ve bu sorumsuzların sayısının çok az olduğu yönünde oldu. Bu arada, hesabından vurulan baykuşun fotoğrafını paylaşan vatandaşımızın da eleştirisi şu şekilde oldu: “Ben hiç ava gitmedim. Yüzlerce avcı arkadaşım var. Bu baykuşu, bu güzel kuşu vuran da AVCI statüsüne giriyor mu merak ettim sadece. Saygılar.”

Beyaz Şahin de avcılardan nasibini aldı

Avcı kisvesi altında arazilerde dolaşan bazı şahıslar  tarafından katledilen bir diğer canlı ise beyaz bir şahin oldu. Vurulmuş şahinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan vatandaşımız ise bu olayın tüm avcılara mal edilmemesi gerektiğini bilhassa vurguladı. Çok sayıda eleştiri alan vurulmuş şahin fotoğrafı ile ilgili olarak paylaşım sahibinin yorumu da şöyle oldu: Arkadaşlar bugün Tatlısu Akatu bölgesinde kendini bilmez bir avcı tarafından amaç olmadan vurulan bir beyaz şahin buldum. 

Çok yazık yani şimdi bu davranışta bulunan cahil yüzünden bütün avcılar mı suçlu oluyor? Yazıklar olsun bunu yapana.”

Kaynak: Yenibakış

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