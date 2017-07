 Bunlar da can değil mi, pislik içinde yaşıyorlar her gün ölüyorlar

Kıbrıs Manşet' e ulasan hayvansever takipçimiz İskele Belediye Başkanı Hasan SADIKOĞLU'nun bölgesinde bulunan barınak için verdiği sözlerin çoğunu tutmadığını söyledi. İskele' ye taşındıktan sonra burada bir barınak olduğunu öğrenen hayvansever, yaptığı takipler sonucunda sağlıksız bir ortamda, yeterince beslenmeyen, her türlü hastalığın barındığı ve diplomasız kendini veteriner zanneden bir belediye çalışanı tarafından ameliyat v.s. türü şeylerin yapıldığını gördü ve bu durumun belediye tarafından kontrol edilmediğini öğrendi.







Belediye Başkanı'ndan bir randevu talep ederek durumu anlattı. Kendisine çeşitli vaatlerde bulunuldu. Barınak için hazırlanan 500 bin TL'lik projenin hazır olduğu zaman içerisinde de ne gerekiyorsa yapılacağı söylendi. Kendisine bu kadar büyük bir komplekse gerek olmadığını, yaşayabilecekleri sağlıklı bir ortam hazırlanmasının yeterli olacağı belirtildi. Aradan aylar geçmesine rağmen Sayın Sadıkoğlu sadece birkaç eksiği tamamlayıp birde veteriner hizmeti sağlayarak durumu geçiştirdi.. Bu arada da barınak kapasitesi 70'den 130' a kadar çıktı. Su an barınakta karantina bölümü yok atılan tüm can'lar her türlü hastalık riskiyle karışık yerleştirilmek zorunda kalınıyor. Baskın olanları ayıramadığımız için her sabah birbirlerini parçalamış köpeklerle karşılaşıyoruz. Hastalıkların önüne geçilemediği için sürekli kayıplar yaşıyoruz.





Kısırlaştırılmalar başlamış olmasına rağmen alan yetersiz olduğu için gebeliklerin önüne geçemiyoruz ve doğan bebeklerin %90'i hayatta kalamıyor. Ayrıca talimat verildi dediği halde mama taleplerimize karşılık bulamayıp başka bir hayvanseverden her ay düzenli yavru köpek maması bağışı alıyoruz. Bütün bu olumsuzlukların üzerine bağış toplayarak belediyenin yükünü hafifletmeye çalışarak emPati adında bir dernek girişiminde bulunuldu. Sahiplendirme yapılmaya çalışıldı. Yuvalananların çoğu da hastalık kapıp öldu. Ancak yola çıkarken yanında olan gençlerin çoğu duruma ilgisiz kalmayı tercih etti. Bundan dolayı belediyemizin zorunluluğu arttı. Dışarıdan hazır yemek dediler 1 gün geldi 5 gün gelmedi. Barınakta bu zaman içerisinde çeşitli düzenlemeler yapıldı. Ancak sağlıklı bir ortam asla sağlanamadı. En önemlisi de bir çiçek dikmek için 10 personel görevlendirilirken niçin barınakta sadece 1 kişi var. Şimdi soruyoruz ek bir telle çevrili yer yapılıp kanallı yıkanabilir bir ortam hazırlamak. Eski yerin elden geçirilip büyük kısmının karantina olarak kullanılması. Ve sabit bir mamayla beslenmeleri buna bebek mamaları da dahil. Sabit 2 personelin daimi orada durup hijyen bir ortam sağlamaları bu kadar zor mu? Barınak için yıllık ayrılmış 100 bin TL bütçeniz var dediniz. Yoksa Kıbrıs'taki bir çok hayvanseveri oyalamak için mi söylediniz.