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28 Nisan 2017 Cuma 06:59

Bulut'tan Savunma: Sözlerim Çarptırıldı

Bulut'tan Savunma: Sözlerim Çarptırıldı
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Bulut A Haber canlı yayınında Kıbrıs hakkında yaptığı 'Kuzey Kıbrıs Türkiye'nin denizaşırı bir vilayetidir' ifadesinin çarptırıldığını savundu

TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Haber canlı yayınında Kıbrıs hakkında yaptığı 'Kuzey Kıbrıs Türkiye'nin denizaşırı bir vilayetidir' ifadesinin çarptırıldığını savundu. Söylenen sözün Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'a karşı tutumuna yönelik söylenmiş bir söz olduğunu ifade ederek Türkiye'nin Kıbrıs'a ne kadar bağlı olduğunu göstermek için vurgulanmış cümlelerin bir kısım medya tarafından çarpıtılarak Kuzey Kıbrıs halkını rencide edecek şekilde servis edildiğini iddia etti. 
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Buluttan Savunma: Sözlerim çarptırıldı
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