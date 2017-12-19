BULUT AKACAN'IN MALİKANESİ AÇIK ARTTIRMA İLE SATILIK

Tanınmış işadamı, UBP Girne Milletvekili adayı Bulut Akacan'ın içerisinde ikamet ettiği Lüks Villa mahkeme kararıyla açık arttırma yoluyla satışa çıkarıldı.

Girne Şehir Merkezinde Türk Malı süper lux Villa açık artırma ile satışa sunuldu !

Girne Şehir Merkezinde Türk Malı Lux Villa açık artırma ile satışa sunuldu ayrıntılı bilgi için Girne Tapu Dairesinden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

TÜRK MALI SÜPER LUX VİLLA

Girne şehir merkezinde Türk malı 5201 m2 arazi içerisinde, 118 metre yol cephesi olan, dağ manzaralı, denize yürüyüş mesafesinde, 9 odalı, yüzme havuzlu, çift araç için kapalı garaj, camekanlı, şömineli, geniş avlulu SÜPER LUX VİLLA (Akacan Holding olarak da bilinen) Girne mahkemeler karşısı Girne Court Kahvehanesinde 10,684,844 TL ‘den 14.01.2018 tarihinde açık artırma usulü satışı olacaktır. İlgililere duyurulur.

Ayrıntılı bilgi için Girne Tapu Dairesinden gerekli bilgiler temin edebilirler.