Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği Olağan Genel Kurulu Yapıldı

BAŞKANLIĞA BİNNAZ KAYA GETİRİLDİ
Lefkoşa, 7 Mayıs 17 (.): Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Başkanlığa Binnaz Kaya getirildi.
Dernek binasında yer alan toplantıda, Dernekler Yasası gereklerine Bağlı olarak tüzük değişikliği yapıldı; eski Başkan Osman Tahir’e “Onursal Başkan” unvanı verildi; Yönetim Kurulu’nun yeni üyeleri belirlendi.
Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği’nden verilen bilgiye göre, Yönetim Kurulu üyeleri ve görevleri şöyle:
“Başkan Binnaz Kaya, Genel Sekreter Feyman Aptula, Veznedar Ögün Murat, Yönetim Kurulu üyesi Merkean Paşa, Ahmet Sağıroğlu, Rıdvan Dönmez, Kerim Kerim, Mehmet Güler, Sabriye Tahir.”
(HA)