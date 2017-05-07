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07 Mayıs 2017 Pazar 13:25

Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Başkanlığa Binnaz Kaya getirildi.

Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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BAŞKANLIĞA BİNNAZ KAYA GETİRİLDİ

Lefkoşa, 7 Mayıs 17 (.): Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Başkanlığa Binnaz Kaya getirildi.

Dernek binasında yer alan toplantıda, Dernekler Yasası gereklerine Bağlı olarak tüzük değişikliği yapıldı; eski Başkan Osman Tahir’e “Onursal Başkan” unvanı verildi; Yönetim Kurulu’nun yeni üyeleri belirlendi.

Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği’nden verilen bilgiye göre, Yönetim Kurulu üyeleri ve görevleri şöyle:

“Başkan Binnaz Kaya, Genel Sekreter Feyman Aptula, Veznedar Ögün Murat, Yönetim Kurulu üyesi Merkean Paşa, Ahmet Sağıroğlu, Rıdvan Dönmez, Kerim Kerim, Mehmet Güler, Sabriye Tahir.”

(HA)

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