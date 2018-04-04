Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113716
ALTIN
173.216
DOLAR
4.0129
STERLİN
5.6438
EURO
4.9324
Kafa atarak dişini kırdı...
Kafa atarak dişini kırdı...
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle...
Codreanu 5 Yıl Hapis Yatacak
5 YIL HAPİS YATACAK
Kenevir Zanlıları Tutuklu Yargılanacak
KENEVİR ZANLILARI TUTUKLU YARGILANACAK
banner256
Flaş Haber
Kafa atarak dişini kırdı...
Kapat

‘Bülent Ersoy tek böbreğiyle…’

Sanatçı Bülent Ersoy'un sağlık durumu hakkında doktorları basın açıklaması yaptı. Ersoy'un üriner sistem enfeksiyonu (idrar yolu iltihabı) teşhisi konulduğunu ve durumun iyi olduğu belirtildi.

‘Bülent Ersoy tek böbreğiyle…’

Sanatçı Bülent Ersoy'un sağlık durumu hakkında doktorları basın açıklaması yaptı. Ersoy'un üriner sistem enfeksiyonu (idrar yolu iltihabı) teşhisi konulduğunu ve durumun iyi olduğu belirtildi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:04
‘Bülent Ersoy tek böbreğiyle…’
banner238

İstanbul Cerrahi Hastanesi CEO’su Doç. Dr. Ahmet Nuray Turhan, Bülent Ersoy'un 4 gün önce hastaneye bulantı, baş dönmesi ve halsizlik şikayeti ile geldiğini söyledi. Dr. Turhan, “Yaptığımız testler sonucunda üriner enfeksiyon ( idrar yolları ihtahabı) tespit ettik ve tedavisine başladık. Bülent hanımın genel durumunu gayet iyi durumda” ifadelerini kullandı.

“DOMUZ GRİBİ SÖYLENTİLERİ YALAN”

Grip testleri yapıldığı ve herhangi bir grip ile ilgili bağlantısı bulunmadığı belirten Doç. Dr. Turhan domuz gribi söylentilerini yalanladı. Doç. Dr. Turhan, “Bütün problemi idrar yolu enfeksiyonudur. Bülent Hanım tek böbreği ile hayatını sürdürüyor. O böbrekte aynı zamanda taş mevcut… Böbreği korumak için ciddi tedaviler yapmak gerekir. Çünkü altında yatan bir de idrar yolu enfeksiyonu var. Bu nedenle hastaneye yatırdık ve tedavilerini tamamlamak üzereyiz” dedi. Basın mensuplarından birisinin “Bülent Hanım ne zaman taburcu edilecek?” sorusuna Doç. Dr. Turhan şuan net bir bilginin olmadığını söyledi. Doç. Dr. Turhan, basında yer alan haberlerde “Bülent Hanım’ın katındaki tüm hastaların başka kata alındığı ve katın boşaltıldığı” iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirtti. Turhan, “Herhangi bir hasta başka bir kata transfer edilmedi. Bülent Hanım’ın üzüldüğü bir konu olduğunu hastane katındaki hastaların diğer katlara transferi ile ilgili basında haberler çıktı. Böyle bir şey söz konusu değil. Bülent Hanım kendi VİP katımıza alındı ve orada tedavisi sürdürülüyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Bülent ErsoySanatçı Bülent ErsoySağlık Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAMU-SEN KHK VE PERSONEL DAİRESİ’NDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ
KAMU-SEN KHK VE PERSONEL DAİRESİ’NDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ
KTEZO ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADI
KTEZO ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADI
Kafa atarak dişini kırdı...
Kafa atarak dişini kırdı...
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme
NEKİBZADE’DEN RUM VE TÜRK YÖNETİMLERİNE ÇAĞRI
NEKİBZADE’DEN RUM VE TÜRK YÖNETİMLERİNE ÇAĞRI
KTOEÖS, RUM EĞİTİM BAKANINI KINADI
KTOEÖS, RUM EĞİTİM BAKANINI KINADI
HARMANCI, ZİYA RIZKI VAKFI YÖNETİCİLERİNİ KABUL ETTİ
HARMANCI, ZİYA RIZKI VAKFI YÖNETİCİLERİNİ KABUL ETTİ
Gönyeli’de bahar temizliği etkinlikle başladı
Gönyeli’de bahar temizliği etkinlikle başladı
FED’den kripto para açıklaması
FED’den kripto para açıklaması
GÜNEY KIBRIS VE FRANSA’DAN ARAMA KURTARMA TATBİKATI
GÜNEY KIBRIS VE FRANSA’DAN ARAMA KURTARMA TATBİKATI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim