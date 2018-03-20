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Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde tarih ve karikatür konulu etkinlik düzenlendi.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde tarih ve karikatür konulu etkinlik düzenlendi.

20 Mart 2018 Salı 16:28
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde tarih ve karikatür konulu etkinlik düzenlendi.
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BULENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ’NDE TARİH VE KARİKATUR KONULU ETKİNLİK

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde tarih ve karikatür konulu etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Karikatür Sanatçısı Hüseyin Çakmak öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Etkinlikte Okul Müdürü Sibel Karakaya, müdür  muavinleri Alev Egemen ve Ertan Dolu da hazır bulundu.

Hüseyin Çakmak, karikatür sanatının geçmişi ve bugünü, Kıbrıs’ta karikatür ve tarih ile karikatür ilişkisini örnekleriyle anlattı.

Tarih Öğretmeni Hülya Tekin de, tarih biliminin tüm sanat ve bilim dallarıyla ilişkisi olduğunu, ders kitaplarında konuları destekleyen karikatürlerin yer almasından dolayı bu etkinliğin düzenlendiğini anlattı.

Etkinlik, öğrencilerin sorularıyla  tamamlandı.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin ÇakmakAlev EgemenErtan Dolu
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