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“Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” Resmi Gazete’de Yayımlandı

“Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” Resmi Gazete’de yayımlanarak, halkın bilgisine getirildi. 

“Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” Resmi Gazete’de Yayımlandı

“Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” Resmi Gazete’de yayımlanarak, halkın bilgisine getirildi. 

25 Eylül 2018 Salı 10:08
“Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” Resmi Gazete’de Yayımlandı

“Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” Resmi Gazete’de yayımlanarak, halkın bilgisine getirildi. 


Gerçek ve tüzel kişiler, 19 Eylül’de yayımlanan tasarıyla ilgili görüş ve önerilerini, 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na sunabilecek. 


Yasa tasarısı, dünyada gelişmekte olan bulaşıcı hastalıkların takibi yapılarak, ülkede bulaşıcı hastalıkların daha kolay ve etkin bir şekilde önlenmesi ve kontrolünün sağlanabilinmesini öngörüyor.


Yasa tasarısı; Koordinasyon Komitesi, Sürveyans Komitesi, Laboratuar Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi olmak üzere dört komite oluşturulmasını ve komitelerin görevlerini, üyelerini, çalışma usul ve esaslarını düzenlemeyi de içeriyor.
 

Son Güncelleme: 25.09.2018 13:13
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