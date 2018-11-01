Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı komitede görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti.



Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite, madde madde görüştüğü tasarıyı ilerleyen toplantılarda ele almayı sürdürecek.



HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplanan komite toplantısına UBP Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Dr. Özdemir Berova, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Dr. Hasan Topal katıldı. Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, AB Koordinasyon Ofisi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.



AB’nin genel ilkeleri çerçevesinde ülke koşulları gözetilerek hazırlanan yasa tasarısının yürürlüğe girmesiyle dünyada gelişen bulaşıcı hastalıkların takibini yaparak, ülkede yayılmakta olan bulaşıcı hastalıkların daha kolay ve etkin bir şekilde önlenmesi ve kontrolün sağlanması hedefleniyor.



