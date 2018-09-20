banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96508
ALTIN
244.098
DOLAR
6.3056
STERLİN
8.3443
EURO
7.3885
Cratos'tan yangınla ilgili açıklama
CRATOS'TAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Cratos otelde yangın
CRATOS OTELDE YANGIN
Akaryakıta zam!
Son Dakika
AKARYAKITA ZAM!
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
banner282
Flaş Haber
Akaryakıta zam!
Kapat

Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı Hazır

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK HALKIN BİLGİSİNE SUNULAN TASARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLER, MECLİS BAŞKANLIĞI’NA YAZILI OLARAK İLETİLEBİLECEK

Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı Hazır

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK HALKIN BİLGİSİNE SUNULAN TASARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLER, MECLİS BAŞKANLIĞI’NA YAZILI OLARAK İLETİLEBİLECEK

20 Eylül 2018 Perşembe 10:09
Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı Hazır

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK HALKIN BİLGİSİNE SUNULAN TASARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLER, MECLİS BAŞKANLIĞI’NA YAZILI OLARAK İLETİLEBİLECEK

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanmasıyla ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulması istendi.

Tasarının genel gerekçesinde, son yıllarda ülkede yayılan bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi ve kontrolü için yapılan çalışmalarda yaşanan sıkıntı ve mevzuat yetersizliğini ortadan kaldırmanın hedeflendiği kaydedildi.

Tasarı hazırlanırken ülke koşulları da gözetilerek, Avrupa Birliği'nin genel ilkeleri çerçevesinde uyumlaştırma için çalışıldığı kaydedilen genel gerekçede, tasarının yürürlüğe girmesiyle dünyada gelişen bulaşıcı hastalıkların takibini yaparak, ülkede yayılan bulaşıcı hastalıkların daha kolay ve etkin bir şekilde önlenmesi ve kontrolünün sağlanabileceği belirtildi.
 


Son Güncelleme: 20.09.2018 13:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuğgeneral Algan’dan İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na Ziyaret
Tuğgeneral Algan’dan İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na Ziyaret
Tel -sen Grev Uyarısı Yaptı
Tel -sen Grev Uyarısı Yaptı
Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu Okulların Açılmasıyla Denetimler Başlatıyor
Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu Okulların Açılmasıyla Denetimler Başlatıyor
BKP Akaryakıt Zammını Eleştirdi
BKP Akaryakıt Zammını Eleştirdi
Zorba Balesi Yarın, Girne Amfitiyatro’da Sahnelenecek
Zorba Balesi Yarın, Girne Amfitiyatro’da Sahnelenecek
Hür-iş’ten Zamlara Tepki…
Hür-iş’ten Zamlara Tepki…
Karma Yem İthalatı Serbest Bırakıldı
Karma Yem İthalatı Serbest Bırakıldı
KTOEÖS, BTMK Önünde Basın Açıklaması Yaptı
KTOEÖS, BTMK Önünde Basın Açıklaması Yaptı
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Hükümetteki Parti Liderleriyle Görüşmesi Tamamlandı
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Hükümetteki Parti Liderleriyle Görüşmesi Tamamlandı
LTB Ritmo’rkestra Grubu Çalışmalarına Başladı
LTB Ritmo’rkestra Grubu Çalışmalarına Başladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim