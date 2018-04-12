Bulan işçiler gözlerine inanamadı: Tarihi binanın havalandırma sisteminden çıkan şoke etti!

ABD'de 100 yılı aşkın zaman önce yapılan binanın 7. katında çalışan işçiler havalandırma sisteminde bir mumya buldu

ABD’nin Minneapolis şehrinde bir binanın yenileme çalışmaları sırasında sıra dışı bir gelişme yaşandı. ABD'de bir binayı yenileyen işçiler, havalandırma sisteminde buldukları karşısında gözlerine inanamadı. Binanın 7. katında çalışan işçiler havalandırma sisteminde bir mumya buldu.



Bir maymuna ait olduğu belirlenen mumya incelenmek üzere yetkililere teslim edildi.







Binayı yenileyen şirketin yetkilisi Cailin Rogers, mumyanın havalandırma boşluğuna nasıl geldiğini bilmediklerini ancak 1960’lı yıllarda 8. katta bir pet shop olduğunu öğrendiklerini söyledi.