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Buket Özatay İle Tijen Erol Yakup’tan “Ekzotik Fas” Sergisi

Buket Özatay ile Tijen Erol Yakup’un “Ekzotik Fas” isimli sergisi dün akşam açıldı.

Buket Özatay İle Tijen Erol Yakup’tan “Ekzotik Fas” Sergisi

Buket Özatay ile Tijen Erol Yakup’un “Ekzotik Fas” isimli sergisi dün akşam açıldı.

17 Aralık 2014 Çarşamba 09:42
Buket Özatay İle Tijen Erol Yakup’tan “Ekzotik Fas” Sergisi
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 Buket Özatay ile Tijen Erol Yakup’un “Ekzotik Fas” isimli sergisi dün akşam açıldı.

Kültür Dairesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Naci Talat Vakfı’ndaki sergi 25 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışına sanatseverlerin yanı sıra Meclis Başkanı Sibel Siber ve Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp katıldı.

Serginin açılışını Meclis Başkanı Siber ve çocukların birlikte yapması planlanmıştı ancak çocuklar erken davranıp, büyükleri beklemeden sergiyi açması, konukları gülümsetti.

Açılışta ilk sözü alan Tijen Erol Yakup, sergi projesine, Fas’a düzenledikleri 10 günlük gezi sonrasında karar verdiklerini söyledi. Yakup, “Ülkeye binlerce fotoğraflarla döndük. Sergide sadece 60 fotoğrafımız var. Sizlere bu renkli ve canlı ülkenin güzelliklerini göstermeye çalıştık. Umarım başarabildik” dedi.

Buket Özatay ise Fas’ın gizemli ve egzotik atmosferinde birçok fotoğraf çektiklerini kaydederek, “Sizinle bu fotoğrafların sadece bir kısmını paylaşabiliyoruz. Umarım Fas’a gitmiş kadar olur, oradaki yaşamı ve kültürü tadabilirsiniz” ifadesine yer verdi.

Sergiye ve açılışına katkı koyan Kültür Dairesi, Söylem Matbaası, Naci Talat Vakfı ve Çamay Çiçekseven’e teşekkürlerini ileten Özatay, “En fazla teşekkür sevgili dostum Tijen’e” dedi.

Buket Özatay ile Tijen Erol Yakup’un Naci Talat Vakfı’ndaki “Ekzotik Fas” sergisi 25 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

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