"Büke: “Mevcut Durumun Sürdürülebilir Olmadığını Düşünüyoruz”

KKTC YÜKSEKÖĞRENİM STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI

“BÜYÜK EMEKLERLE ÖNEMLİ AŞAMAYA GELEN KKTC YÜKSEKÖĞRENİMİN ALANININ TEHDİT ALTINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”



“KURULACAK SİSTEMİN KOLAY BOZULMAYACAK, HÜKÜMET POLİTİKASI ÖTESİNDE BİR DEVLET POLİTİKASI OLMASI GEREKİR”

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, yükseköğrenimdeki mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını belirterek, “Büyük emeklerle önemli aşamaya gelen KKTC yükseköğrenimin tehdit altında olduğunu düşünüyoruz” dedi.



Yeni üniversite açma sürecinde ihtiyaç planlaması, başvuruyla ilgili güvenlik soruşturması ve mali yeterlilik soruşturması yapılması gerektiğini belirten Büke, kurulacak olan sistemin kolay bozulmayacak, hükümet politikası ötesinde devlet politikası olması gerektiğini ifade etti.



Büke, YÖDAK ve Türkiye Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi işbirliğinde düzenlenen KKTC Yükseköğrenim Stratejik Planlama Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, 4 bin 529 öğretim üyesinin görev yaptığı 16 üniversitede 55 bin’i Türkiye, 13 bini KKTC uyruklu olmak üzere toplam 101 bin öğrencinin eğitim aldığını ifade etti. Büke, 14 yeni üniversitenin başvuru işlemlerinin devam ettiğini ve bunların bazılarının gelecek öğretim döneminde eğitime başlamayı istediğini kaydetti.



Akile Büke, amaçlarının “Tüm paydaşlarla birlikte üretilen, içselleştirilen, kararlılıkla uygulanan, gerek görüldüğünde değiştirilebilen, KKTC yükseköğrenimine önderlik niteliğinde olacak stratejik plan oluşturmak” olduğunu kaydetti.



DIŞ DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON BAĞIMSIZ OLMALI



YÖDAK Başkanı Büke, YÖDAK’ın her ne kadar planlama, denetleme ve koordinasyon yapan bir kurum olarak görünmesine rağmen yükseköğrenimde yaşanan sorunların plansızlıktan kaynaklandığını belirtti.



Büke, koordinasyonun planlama ve denetlemeyi içermesi, dış değerlendirme ve akreditasyonun ise tamamen bağımsız olması gerektiğini söyledi.



YÖDAK’ın güçlendirilmesinin, yapılacak çalıştay sonucunda ortaya çıkacağına inandığını kaydeden Büke, bu konuda hükümetin düşüncesinin ne olduğunun da önemli olduğunu kaydetti.



PERSONEL SIKINTISI



YÖDAK’ta personel sıkıntısı yaşandığını ve acilen 30 kişi alınması gerektiğini belirten Büke, var olan üye ve personel sayısıyla çalışmaların yürütülmesinin çok zor olduğunu kaydetti.



Mevcut sistemde yükseköğretim kurumu açma ve kapama kararının Milli Eğitim Bakanlığı’nın uhdesinde olduğunu ifade eden Büke, önerdikleri değişiklik yasasında, ön değerlendirme kurulu ve açma kapamada meclise yetki verilmesinin bulunduğunu ifade etti.



Büke, üniversite sayısı ve yeni üniversite açılmasıyla ilgili olarak “Mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz. Büyük emeklerle önemli aşamaya gelen KKTC Yükseköğrenimin alanının tehdit altında olduğunu düşünüyoruz” dedi. Büke, bu konuda bazı çalışmaların başlatıldığını da ifade etti.



Yeni üniversite açma sürecinde ihtiyaç planlaması, başvuruyla ilgili güvenlik soruşturulması ve mali yeterlilik soruşturması yapılması gerektiğini belirten Büke, kurulacak olan sistemin kolay bozulmayacak, hükümet politikası ötesinde devlet politikası olması gerektiğini ifade etti.









