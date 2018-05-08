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Bugün Dünya Thalassaemia Günü... Thalassaemia Merkezi’nde Tedavi Gören Toplam Hasta Sayısı 225

KKTC’DE GEÇTİĞİMİZ YIL 12 BİN 500’E YAKIN KİŞİ KAN BAĞIŞINDA BULUNDU

Bugün Dünya Thalassaemia Günü... Thalassaemia Merkezi’nde Tedavi Gören Toplam Hasta Sayısı 225

KKTC’DE GEÇTİĞİMİZ YIL 12 BİN 500’E YAKIN KİŞİ KAN BAĞIŞINDA BULUNDU

08 Mayıs 2018 Salı 12:14
Bugün Dünya Thalassaemia Günü... Thalassaemia Merkezi’nde Tedavi Gören Toplam Hasta Sayısı 225
KKTC’DE GEÇTİĞİMİZ YIL 12 BİN 500’E YAKIN KİŞİ KAN BAĞIŞINDA BULUNDU
HER YIL ORTALAMA 4 BİN ÇİFT THALASSAEMİA TESTİ İÇİN THALASSAEMİA LABORATUVARI’NA BAŞVURUYOR
SAĞLIK BAKANLIĞI: “KIBRISLI TÜRKLERİN THALASSAEMİA MÜCADELESİ DÜNYADA BÜYÜK BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ”

Lefkoşa, 8 Mayıs 18 (.): KKTC’de geçtiğimiz yıl 12 bin 500’e yakın kişinin kan bağışında bulunduğu, her yıl ortalama 4 bin çiftin Thalassaemia testi için Thalassaemia Laboratuvarı’na başvurduğu, toplamda 8 bini bulan kişinin 1200’ünde taşıyıcılık tespit edildiği açıklandı.

Bugün 8 Mayıs Dünya Thalassaemia Günü. Sağlık Bakanlığı günle ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Kıbrıslı Türklerin Thalassaemia mücadelesi dünyada büyük bir başarı öyküsüdür” denilen Sağlık Bakanlığı açıklamasında, “Gerek hekimlerin, gerek Sağlık Bakanlığı’nın gerekse Thalassaemia Derneği’nin yoğun çabalarıyla yasal düzenlemeler yapılmış ve evlilik öncesi testlerle Thalassaemialı çocuk doğumlarının önüne geçilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada bu alanla ilgili bazı veriler paylaşıldı. Buna göre, iki taşıyıcı kişinin evlenmesi durumunda doğacak bebeklerin yüzde 25’inin sağlıklı, yüzde 25’inin Thalassaemialı, yüzde 50’sinin taşıyıcı olma ihtimali var. 

“150 THALASSAEMİA MAJOR HASTASI VAR”
Kuzey Kıbrıs’ta 150 Thalassaemia Major hastası var ancak “Thalassaemia İntermedia” ve “orak hücre anemiler” de eklenince Thalassaemia Merkezi’nde tedavi gören toplam hasta sayısı 225 oluyor. 
1980’de Aile Yasası’nda yapılan değişikliğe Thalassaemia taşıyıcılık testi yapılması yasal zorunluluk haline getirildi. Thalassaemia Merkezi’nin de açılmasıyla Thalassaemialıların tedavileri tek çatı altında veriliyor. Thalassaemia Merkezi’nde 2 doktor ve 3 hemşire görev yapıyor. 
“KAN BAĞIŞLARI…12 BİN 500’E YAKIN KİŞİ KAN BAĞIŞLADI”
Kan Bankası’na 2017’de toplam 12 bin 414 kişi kan bağışladı. Thalassaemia Laboratuvarı’na her yıl ortalama 4 bin çift başvuruyor. Test yaptıranların 1200’ünde taşıyıcılık tespit ediliyor.
Sağlık Bakanlığı da kan bağışı konusunda halkın bilgilendirilmesi, gönüllü kan bağışının çoğalması, duyarlılığın artması, hastaların yeterli ve düzenli tedavi alabilmesi için çalışma sürdürüyor.
Özellikle son dönemde Kızılay Derneği’nin kan toplama çalışmaları ve kan bağış otobüsünün hizmete girmesiyle kan bağışçılarında artış oldu. 
(RÇ/GÜL) 
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