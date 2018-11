Bugün Demir Eksikliği Günü...ktto Asbaşkanı Yazman: “dünya Nüfusunun Yüzde 60-80’ini Etkileyen Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunu”

KTTO ASBAŞKANI YAZMAN, 26 KASIM DEMİR EKSİKLİĞİ GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI



“DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 60-80’İNİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU”





“HAFTADA 1 SAKATAT DİĞER GÜNLERDE İSE KIRMIZI ET TÜKETMEYE ÖNEM VERMELİYİZ”Lefkoşa, 26 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO) Asbaşkanı Dilek Yazman, 26 Kasım Demir Eksikliği Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, demir eksikliği dünya nüfusunun yüzde 60-80’ini, demir eksikliği anemisinin ise yüzde 30’unu etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.Yazman, bu günde amaçlarının, demir eksikliğinin sebep olacağı yaygın sorunlarla ilgili halkın farkındalığını artırmak olduğunu kaydetti.Demir eksikliği belirtilerine değinen yazman, bunların; cilt solgunluğu, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, tırnakların kolay kırılması, ağız içinde yaralar, kolay yorulma, çarpıntı, nefes darlığı, aşırı üşüme, dikkat eksikliği, aşırı uyku, sinirlilik, kahve-buz-tuz-toprak-kül yeme isteği olduğunu kaydetti.Gebelerde derin demir eksikliği anemisinin yeni doğan çocuğun perinatal riskini artırdığını, tüm infant mortalitesinde artışa yol açtığını belirten Yazman, çocuklarda bilişsel ve davranışsal performansı azalttığını, büyüme ve gelişme geriliğine yol açtığını, adolesan ve yetişkinlerde kas güçsüzlüğü, enerji azlığı, iş performansında düşüşe neden olduğunu kaydetti.Yazman, tüm yaş gruplarında enfeksiyonlara yatkınlığı ve morbiditeyi artırdığına vurgu yaptı.Demirden zengin beslenmek için haftada 1 sakatat, diğer günlerde ise kırmızı et tüketmeye önem vermenin ilk öneriler arasında olduğuna işaret eden Yazman, yeşil yapraklı sebzeler, yeşil mercimek ve tüm bu gıdaları demir emilimini artıracak olan C vitamininden zengin gıdalarla birlikte almaya, ayrıca demir emilimini azaltacak olan işlenmiş unlu mamuller, çay, kahve, kakao, baharatlar, kekik, süt ürünleri ile almamaya özen göstermek gerektiğini vurguladı.(GÖZ/ÖK)