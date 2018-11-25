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Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ MÜCADELESİ VEREN ÖRGÜTLER LEFKOŞA’DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ

Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ MÜCADELESİ VEREN ÖRGÜTLER LEFKOŞA’DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ

25 Kasım 2018 Pazar 12:31
Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ MÜCADELESİ VEREN ÖRGÜTLER LEFKOŞA’DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ

YÜRÜYÜŞE CUMHURBAŞKANI AKINCI, EŞİ MERAL AKINCI, BAZI BAKAN VE MİLLETVEKİLLERİ DE DA KATILDI

ÖĞLEDEN SONRA DA BAZI BAKANLIKLAR, MECLİS VE POLİS ÖNÜNDE EYLEM YAPILACAK

Lefkoşa, 24 Kasım 18 : Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Gün dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddete karşı mücadele veren örgütler yürüyüş düzenledi.

Lefkoşa’da Kumsal Parkı’ndan saat 10.30’da başlayan yürüyüşe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın yanı sıra, bazı bakan ve milletvekilleri de katıldı.

“Bu yolda ben de varım”, “Kadın yürüyor, mücadele büyüyor” gibi sloganlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, Kumsal Parkı’ndan başlayarak eski KTHY binası önünden Meclis’e, oradan da Dereboyu’na devam etti ve başladığı yerde sona erdi.

Yürüyüşün, Telsim Vodafone sponsorluğunda düzenlendiği belirtildi.

“YARIM ASIRDIR BU ÜLKEDE ADALET YOLCULUĞUNDA YÜRÜYORUZ”

Yürüyüş sırasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın gün dolayısıyla hazırladığı mesaj metni dağıtıldı. Meral Akıncı mesajında, ülkede daha güzel bir gelecek, eşitlikçi, şiddetsiz ve adaletli bir yaşam için yürüdüklerini belirterek, “Yarım asırdır bu ülkede adalet yolculuğunda yürüyoruz” dedi.

Son zamanlarda tutarlı ve yayılmacı ilerlediğimiz bu toplumsal gelişim yolculuğunda, şiddetin görünürlüğünün artmasıyla, ölümle biten sonların da arttığına dikkat çeken Akıncı, bugünkü yürüyüşün amacının da buna dur demek olduğunu vurguladı.

Meral Akıncı, yıllardır farklı rollerde toplumda kadının rolünün güçlenmesi için çaba sarf ettiklerini hatırlatarak, tüm bu çalışmalar yürütülürken, zihniyet ve anlayış değişmedikçe ilerleme sağlanamayacağının altını çizdi.

Toplumsal anlayışta bir erkeğin bir kadın üzerinde hak sahibi olması söz konusu oldukça kadına yönelik şiddetin devam edeceğini söyleyen Akıncı, bir kadını sokak ortasında dövüp, bıçaklayan zihniyetle bir kadını güçsüz ve beceriksiz gören zihniyetin aynı olduğunu belirtti.

Akıncı, toplumsal cinsiyet adaletine destek vermeyen her bireyin dolaylı değil doğrudan kadına yönelik şiddeti körükleyip, desteklediğini ifade ederek, “Bugün aramızda bulunamayan kadınları sadece şiddet uygulayıcı sevgili ve eşleri olduğu için değil, toplum olarak bu zihniyeti körüklediğimiz, bu anlayış ve tavırda olduğumuz için kaybettik” dedi.

Şiddetin genelde evde, sokakta, hatta yatak odasında da geçerli olduğunu dile getiren Akıncı, adamın çoğu kez onay aldığını çünkü doğduğu andan itibaren erkekçil tavırlar öğrendiğini ve zihinlerin karartıldığını belirtti.

Akıncı, “Bu nedendendir ki, tecavüze, tacize uğrayan dövülen ve öldürülen kadınlar, konuşmaz susar, ölene öldürülene kadar” dedi.

Meral Akıncı mesajına şöyle devam etti; 

“Elbette ki merkezi ve yerel yönetimlerin kadını şiddete karşı koruma, şiddetti cezalandırma ve önleme görev ve sorumluluğu vardır. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi için bugüne kadar yaptığımız gibi her gün baskı ve lobi yapmaya devam edeceğiz. Fakat bilmemiz gerekir ki sığınma evleri ve adli yardım gibi destek hizmetlerinin yanı sıra, toplumsal anlayışımızda ve zihniyetlerde de bir dönüşüme ihtiyacımız vardır. Bu anlayışın dönüşmesi için ülkemizdeki her örgüt, her makam ve en önemlisi her birey, bu yolda ben de varım demeli. Çocuklarımızı ise günün çağına göre yetiştirelim, insanlık öğretelim. Çünkü bu sorumluluk hepimizin. Bu yolculuk hepimizin” 


İÇİŞLERİ, POLİS, MECLİS, ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE EYLEM

Öte yandan Kadın Eğitimi Kolektifi, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, kadın cinayetlerinin önüne geçilememesi, kadınlar için etkili bir koruma uygulaması geliştirilemediği gerekçesiyle eylem yapacak.

Kadın Eğitimi Kolektifi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre eylem, saat 16.30’da İçişleri Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Meclis önünde eş zamanlı olarak bildiri okunmasıyla başlayacak. Ardından saat 17.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne gidilecek. 

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI 

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