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Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak

09 Aralık 2017 Cumartesi 13:53
Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak
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Beylerbeyi’nde önceki gün tavuklarını yedirmek için çıktığı avluda çöken fosseptik kuyusuna düşerek hayatını kaybeden 66 yaşındaki Sevil Bent’in boğularak öldüğü açıklandı

Beylerbeyi köyünde önceki gün, öğle saatlerinde tavuklarına yem vermek için avluya çıkan iki çocuk annesi Sevil Bent, 4.30 metre derinliğindeki kuyunun çökmesi sonucu içine düşerek, yaşamını kaybetmişti.

Talihsiz kadının su içinde ne kadar kaldığı bilinmezken, ölüsü su üzerine çıkınca dünürü tarafından fark edilerek polise haber verilmişti.

Otopsi için morga kaldırılan talihsiz kadına, dün otopsi yapıldığı öğrenildi.

Bent’in kesin ölüm nedenin ise boğulma olduğu açıklandı.

Karaoğlanoğlun’da gömülecek

Evlerinin avlusunda bulunan fosseptik kuyunun çökmesi sonucu yaşamını kaybeden iki çocuk annesi ve 5 torun sahibi Sevil Bent’in bugün öğle namazının ardından Karaoğlanoğlun’da defnedileceği öğrenildi.

Havadis

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