Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101136
ALTIN
179.989
DOLAR
4.2683
STERLİN
5.7915
EURO
5.0642
9 yaşındaki Halime hayatını kaybetti
9 YAŞINDAKİ HALİME HAYATINI KAYBETTİ
Meteoroloji Dairesi açıkladı..
METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Sardu teminata bağlandı
SARDU TEMİNATA BAĞLANDI
banner256

Bugün saat 16.00’ya kadar elektrik kesintisi var

Teknecik Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bugün bu trafodan enerji alan bölgede 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanıyor.

Bugün saat 16.00’ya kadar elektrik kesintisi var

Teknecik Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bugün bu trafodan enerji alan bölgede 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanıyor.

10 Mayıs 2018 Perşembe 06:34
Bugün saat 16.00’ya kadar elektrik kesintisi var

Teknecik Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bugün bu trafodan enerji alan bölgede 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanıyor.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre kesintiden, Teknecik bölgesi ve doğusu, Akgünler Benzin İstasyonu bölgesi, Davutköy, Alagadi bölgesi, golf sahası ve civarı, Karaağaç Sahil Siteler bölgesi, Karaağaç yolu ve Karaağaç, Karaağaç su oompası, Esentepe sahili, Esentepe köyünün bir bölümü, Tarsan Çiftliği ve civarı ile Beşparmak köyü etkileniyor.

 

Son Güncelleme: 10.05.2018 09:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 yaşındaki Halime hayatını kaybetti
9 yaşındaki Halime hayatını kaybetti
FOGEM’den “Hayatın ritmini yakala” konulu atölye çalışması
FOGEM’den “Hayatın ritmini yakala” konulu atölye çalışması
Bakanlar kurulu toplandı
Bakanlar kurulu toplandı
Elektrik kesintisi var
Elektrik kesintisi var
Meteoroloji Dairesi açıkladı..
Meteoroloji Dairesi açıkladı..
Bugün elektrik kesintisi var
Bugün elektrik kesintisi var
Milli Piyango çekildi: Büyük ikramiye KKTC'ye çıktı
Milli Piyango çekildi: Büyük ikramiye KKTC'ye çıktı
Bu adam süper kahraman olabilir… Kafasından lazer geçti!
Bu adam süper kahraman olabilir… Kafasından lazer geçti!
Özersay: “Görevden aldık, yeni yasaya göre atayacağız“
Özersay: “Görevden aldık, yeni yasaya göre atayacağız“
Kaza ucuz atlatıldı!
Kaza ucuz atlatıldı!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim