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Bugün elektrik kesintisi yapılacak

Dikkat! Bugün orta gerilim şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Bugün elektrik kesintisi yapılacak

Dikkat! Bugün orta gerilim şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:39
Bugün elektrik kesintisi yapılacak

LEFKOŞA’DA BUGÜN BAZI BÖLGELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Lefkoşa’da bugün orta gerilim şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.
 

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 10.00-12.00 saatleri arasında, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Golden Tulip Otel’in elektriği, iki defa olmak üzere 5’er dakika süreyle kesilecek.
11.00-12.00 saatleri arasında ise Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün elektriği kesik olacak.
 

Açıklamada, zorunlu nedenlerden dolayı yapılacak elektrik kesintileri nedeniyle özür dilendi.

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