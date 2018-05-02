Bugün elektrik kesintisi yapılacak

LEFKOŞA’DA BUGÜN BAZI BÖLGELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Lefkoşa’da bugün orta gerilim şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.



Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 10.00-12.00 saatleri arasında, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Golden Tulip Otel’in elektriği, iki defa olmak üzere 5’er dakika süreyle kesilecek.

11.00-12.00 saatleri arasında ise Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün elektriği kesik olacak.



Açıklamada, zorunlu nedenlerden dolayı yapılacak elektrik kesintileri nedeniyle özür dilendi.