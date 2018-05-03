Bugün elektrik kesintisi var

GİRNE’YE BAĞLI BAZI YERLERDE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR...

Teknecik Trafo Merkezi’nde gerçekleştirilecek bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bugün Elexus Hotel, Çatalköy Sanayi Bölgesi ve Acapulco Resort Hotel’de elektrik enerjisi kesintisi yapılacak.



KIB-TEK Girne Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

ORTAKÖY LEVENT APARTMANLARI BÖLGESİNDE BUGÜN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Lefkoşa Ortaköy Levent Apartmanları bölgesinde bugün, Fadıl M. Korkut ve Özgürlük Sokaklarının bir bölümü ile Ali Vehit Sokak’ın elektrik enerjisinin, 5 saat kesik olacağı duyuruldu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Alçak Gerilim Şebekesinde yapılacak direk değişimi çalışması nedeniyle yarın 09:00-14:00 saatleri arasında, Ortaköy Levent Apartmanları Bölgesinde Fadıl M. Korkut ve Özgürlük Sokaklarının bir bölümü ile Ali Vehit Sokak’ın elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

Açıklamada, zorunlu nedenlerden dolayı yapılacak elektrik kesintisi nedeniyle verilecek rahatsızlık için özür dilenirken, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.