Bugün elektrik kesintisi var

Geçitkale Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09:00 ile 14:00 saatleri arasında mesarya bölgesinde bazı yerlere elektrik verilemeyecek.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) açıklamasına göre kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:



“Akova, Akova Ağıllar Bölgesi, Yıldırım, Cemer Su, Alaniçi, Dörtyol, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla köyünün bir bölümü, Turunçlu, Kurudere, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisleri, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası, Ergenekon, Geçitkale, Geçitkale Ağıllar Bölgesi, Kanizi Petrol Bölgesi, Çamlıca, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İstasyonu Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy”

5 SAAT ELEKTRİK YOK

Geçitkale Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün 09:00 ile 14:00 saatleri arasında Boğaziçi, Sınırüstü, Altınova ve Ağıllar köylerine elektrik verilemeyecek.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamada yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 16:00 saatleri arasında Mersinlik Köyü ile Zambak Tatil Köyü’nün elektrik enerjisi de kesik olacak.

