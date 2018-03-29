Bugün Elektrik Kesintisi Var

DİKMEN-ALAYKÖY BÖLGESİNDE 7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yüksek gerilim hatlarının bakımı nedeniyle Dikmen’den Alayköy’e kadar geniş bir bölgede bugün 09.00’dan itibaren 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.



Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nin açıklamasına gore, saat 16.00’ya kadar sürecek kesintiden Dikmen, Boğaz, Ağırdağ, Taşkent, Güngör, Alayköy, Türkeli/Alayköy Çemberi ile Alayköy/Gönyeli Çemberi arası, Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Türkeli, Gürpınar, Yılmazköy ve Serhatköy Su Pompalama Tesisleri etkilenecek

TÜRKMENKÖY BÖLGESİNDE EEKTRİK KESİNTİSİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bakım çalışmaları nedeniyle Türkmenköy, Akdoğan’ın bir bölgesi ve Beyarmudu’nda bugün yarım saatlik elektrik kesintisi olacak.



Kesinti, 09.00-09.30 saatleri arasında gerçekleşecek.