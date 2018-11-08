banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94072
ALTIN
214.215
DOLAR
5.4427
STERLİN
7.1300
EURO
6.2156
Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği: “Patates fiyatları ideal hasat zamanı gelince makul seviyeye inecek”
PATATES FİYATLARI MAKUL SEVİYEYE İNECEK
Bugün elektrik kesintisi var
BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Ağır teminata bağlandılar
AĞIR TEMİNATA BAĞLANDILAR
banner282
Flaş Haber
Tüp gaza indirim
Kapat

Bugün elektrik kesintisi var

Dikkat!

Bugün elektrik kesintisi var

Dikkat!

08 Kasım 2018 Perşembe 08:21
Bugün elektrik kesintisi var

Gazimağusa 1. Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün ilçede bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, sabah 08.15 ile yaklaşık 08.45 ve öğleden sonra yaklaşık 16.00 ile 16.30 saatleri arasında; elektrik kesintisi uygulanacak yerler ve yaklaşık süreleri şöyle:

Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesi, Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Köşe Kahvesi, İtfaiye Bölgesi, Menekşeli Bölgesi, Eski Hastahane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Canbulat kapısı, Suriçi, Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin, Baykal Bölgesi, Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Eski Lemar Bölgesi’nin bir kısmı.

Sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak yerler ise Derinya, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach, Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi ve Derinya bölgesinin bir bölümü, Karakeşliler mahallesi’nin güney kısmı, Harika Mahallesi Güney Kısmı ile Gece Kulübü bölgesi, 2. Bölük ve Beşevler’in Güney Kısmındaki Seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve Sınır Bölgesi olarak açıklandı.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ilave bağlantı proje çalışması nedeniyle bugün 09.00- 14.00 saatleri arasında; Güzelyurt Çiftlik Kışlası, Veteriner Dairesi ve Meteoroloji Dairesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, ayrıca, çalışma başlama ve bitiş saatlerinde olmak üzere 15’er dakikalık sürelerle; Gülkent Yurtları, Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt Sanayi ve Terminal bölgesi, Güzelyurt Akçay yolu, Güzelyurt Bostancı yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı ve Bostancı Sınır Kapısı’nın elektrik enerjisi de kesik olacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu-iş, 14 Tük Çalışanıyla İlgili Açıklama Yaptı
Kamu-iş, 14 Tük Çalışanıyla İlgili Açıklama Yaptı
Tıp-iş, Teknoloji Ve Sağlık Konulu Sempozyum Düzenledi
Tıp-iş, Teknoloji Ve Sağlık Konulu Sempozyum Düzenledi
Tabipler Birliği: “organ Bağışı Hayat Bağışıdır”
Tabipler Birliği: “organ Bağışı Hayat Bağışıdır”
Gıda Mühendisleri Odası: “gıda Yasasıyla İlgili Tüzükler Hazırlanmalı”
Gıda Mühendisleri Odası: “gıda Yasasıyla İlgili Tüzükler Hazırlanmalı”
Geçitkale’de 9 Kg/m² Yağış Kaydedildi
Geçitkale’de 9 Kg/m² Yağış Kaydedildi
Bkp, Bılbao European Forum Toplantısına Katılacak
Bkp, Bılbao European Forum Toplantısına Katılacak
8 Kasım 2018 Perşembe Ek Gündem
8 Kasım 2018 Perşembe Ek Gündem
Ortak Projeyle 15 Tekerlekli Sandalye Bağışında Bulunuldu
Ortak Projeyle 15 Tekerlekli Sandalye Bağışında Bulunuldu
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, İçişleri Bakanı Baybars’ı Ziyaret Etti
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, İçişleri Bakanı Baybars’ı Ziyaret Etti
Ctp Milletvekili Asım Akansoy Anastasiadis’in Açıklamasını Değerlendirdi
Ctp Milletvekili Asım Akansoy Anastasiadis’in Açıklamasını Değerlendirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim