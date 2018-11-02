Bugün elektrik kesintisi var

MAĞUSA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mağusa’da Şafak Plaza’da bulunan dükkan ve dairelerin elektriği bugün kesik olacak.



Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülseren Yolu Bölgesi’nde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09.00 -11.00 saatleri arasında olacak.

GİRNE’YE BAĞLI BAZI KÖYLERDE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Karaoğlanoğlu İlkokulu ve Karaoğlanoğlu Postahanesi’nden başlayarak, Edremit Köy içi, Ilgaz, Yeşiltepe, Malatya, İncesu, Alsancak ve Lapta’nın batısına kadar olan alan içerisinde bulunan tüm yerleşim yerlerinde bugü elektrik kesintisi olacak.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, Alsancak Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 15:00 saatleri arasındaki yapılacak