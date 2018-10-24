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Bugün elektrik kesintisi var

Dikkat!

Bugün elektrik kesintisi var

Dikkat!

24 Ekim 2018 Çarşamba 19:51
Bugün elektrik kesintisi var

Kalkanlı’nın bir bölümüne bugün yaklaşık 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00-15.00 saatleri arasında Kalkanlı köyünün bir bölümünde elektrik kesik olacak.

Elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.
 

İSKELE BÖLGESİNDE BUGÜN 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Kalecik Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle İskele bölgesindeki birçok köyde bugün 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre 6 saatlik kesintiden etkilenecek yerleşim birimleri şöyle:

“Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroler, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Gardens bölgesi, BRT, İskele mandıralar, İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya, Safaköy

Son Güncelleme: 25.10.2018 08:35
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