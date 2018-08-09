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Bugün elektrik kesintisi var
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Bugün elektrik kesintisi var

Dikkat!

Bugün elektrik kesintisi var

Dikkat!

09 Ağustos 2018 Perşembe 08:22
Bugün elektrik kesintisi var

ALAYKÖY, LEFKE VE İSKELE’DE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ


Alayköy, İskele ve Lefke Avrupa Üniversitesi bölgesinde bugün değişen sürelerde elektrik kesintileri olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, bugün 09:00 ile 12:30 arasında Türkeli ve Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesislerin bulunduğu bölgenin; 08:30 ile 17:00 arasında Lefke Avrupa Üniversitesi ve civarının; İskele’de 09:00 ile 12:00 saatleri arasında, Long Beach Bölgesi, Doktorlar Sitesi ve Royal Sun Bölgesinin, 09:00 ile 16:00 arasında Altınova köyü ve Ağıllar Köyü’nün; 09:00 ile 12:00 arasında Artemis Otel, Nuh’un Gemisi Otel ve Mehmetçik Plajı’nın elektrik enerjisi kesik olacak.

Kesintilerin elektrik şebekesinde yapılacak çalışmalardan dolayı olacağı kaydedildi.

DİPKARPAZ’DA BUGÜN 7,5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün Dipkarpaz’da  09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesintiden;  Zaferburnu, Dipkarpaz köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Dipkarpaz köyü ağıllar bölgesi etkilenecek.

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