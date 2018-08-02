Bugün elektrik kesintisi var

DEĞİRMENLİK VE HASPOLAT BÖLGELERİNDE BUGÜN YAKLAŞIK 2 SAAT SÜREN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Değirmenlik ve Haspolat bölgelerinde bugün yaklaşık 2 saat süren elektrik kesintisi olacak.



Orta gerilim elektrik şebekesindeki çalışmalar nedeniyle yarın 09.30 ile 11.30 saatleri arasında Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölgeyle, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecek.



Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve civarındaki işletmelerin de elektriği bugün 09.00 ile 11.00 saatleri arasında kesik olacak.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamada, elektriğin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği belirtilerek, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranmasını istendi.

DİPKARPAZ İLE SİPAHİ ARASINDAKİ TESİSLERE BUGÜN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Dipkarpaz ile Sipahi arasında kalan tesislere bugün yaklaşık 7 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, proje çalışması nedeniyle bugün saat 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Dipkarpaz ile Sipahi arasındaki tesislerin elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek, elektriğin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğini belirterek, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranmasını istedi.