Bugün elektrik kesintisi var

GERİLİM SEVİYESİ YÜKSELECEK, 7.5 SAATLİK KESİNTİ OLACAK
Orta gerilim seviyesinin 11 kV’dan 22 kV’a yükseltilmesine yönelik proje çalışmaları nedeniyle bugün Gazimağusa ve İskele bölgesinde bazı yerleşim yerlerine 7.5 saat elektrik kesintisi olacak.
Açıklamalarda, çalışmaların seyrine gore elektriğin belirtilen saatten önce veya sonra verilebileceği de belirtildi.
AKÇAY- GÜZELYURT YOLU ÜZERİNDEKİ SU MOTORLARINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak izolatör değiştirme çalışması nedeniyle bugün Karpaşa köyü ile Akçay- Güzelyurt yolu üzerindeki su motorlarında elektrik kesintisi uygulanacak.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre kesinti 08.30.-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.