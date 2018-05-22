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Bugün elektrik kesintisi var

Dikkat!

Bugün elektrik kesintisi var

Dikkat!

22 Mayıs 2018 Salı 08:41
Bugün elektrik kesintisi var

BUGÜN LAPTA BAŞPINAR BÖLGESİ’NİN DOĞUSU VE SU POMPALARINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Lapta Başpınar Bölgesi’nin doğusu ve su pompalarının bugün elektrik enerjisi kesik olacak.
 

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 16:00 saatleri arasında; uygulanacak.

GÜZELYURT’TAKİ BAZI SU MOTORLARINA BUGÜN YAKLAŞIK 6 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

15 DAKİKALIK SÜRELERLE KALKANLI VE YUVACIK KÖYLERİNDE DE KESİNTİ OLACAK
 

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Güzelyurt’taki bazı su motorlarına bugün yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyecek. Çalışmanın başlangıç ve bitiş saatlerinde 15 dakikalık sürelerle Kalkanlı ve Yuvacık köylerinde de kesinti olacak.
 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, çalışmalar nedeniyle yarın sabah 08.30 ile 14.00 saatleri arasında Güzelyurt’ta Karamanoğlu Su Birliği’ne ait su motorları, “Ayla Hanım Su Motorları” ve civardaki diğer su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.
 

Çalışmanın başlangıç ve bitiş saatlerinde 15 dakikalık sürelerle Kalkanlı ve Yuvacık köylerinin de elektrik kesilecek.
 

Kurumdan yapılan açıklamada, elektriğin belirtilen saatten erken veya geç gelebileceği kaydedilerek, vatandaşların her an şebekede elektrik varmış gibi davranması istendi.

Son Güncelleme: 22.05.2018 08:45
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