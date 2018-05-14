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Bugün elektrik kesintisi var

Dikkat!

Bugün elektrik kesintisi var

Dikkat!

14 Mayıs 2018 Pazartesi 08:38
Bugün elektrik kesintisi var

DİPKARPAZ VE CİVARINDA BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ

KIBTEK, bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak yeni trafo montesine ilişkin proje çalışması nedeniyle; 09.00 ile 13.00 saatleri arasında; Dipkarpaz Köyü ağıllar bölgesi, Sancar Paşa Mahallesi,

Polat Paşa Mahallesi, Dipkarpaz Köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Zaferburnu’nun elektrik enerjisinin kesik olacağını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

 “Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”

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