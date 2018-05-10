Bugün elektrik kesintisi var

İSKELE BÖLGESİNDE BUGÜN 8 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK
İskele’de geniş bir bölgeye bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım- onarım çalışması nedeniyle uygulanacak 8 saatlik kesintiden, şu bölgeler etkilenecek:
“Boğaz, Boğaz Tepe, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü.