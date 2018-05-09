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Buğün elektrik kesintisi var

Dikkat! bugün bu bölgelerde elektrik kesintisi var

Buğün elektrik kesintisi var

Dikkat! bugün bu bölgelerde elektrik kesintisi var

09 Mayıs 2018 Çarşamba 08:14
Buğün elektrik kesintisi var

GÜZELYURT ÇEVRE YOLU VE GÜZELYURT- LEFKOŞA ANAYOLU HATTINDA BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK
Güzelyurt Çevre Yolu, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu ile civarındaki tesisler ve su motorlarının bugün elektrik enerjisi 09:00 ile 12:00 arasındaki kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi şebekede gerçekleştirilecek çalışmalardan dolayı yapılacak.

YENİBOĞAZİÇİ’NDE BUGÜN 3 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ...

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, bugün 09.30 - 12.30 saatleri arasında Yeniboğaziçi Okul Yolu Zema Market bölgesine elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerekiyor.

LEFKOŞA VE GAZİMAĞUSA’DA BUGÜN BAZI BÖLGELERE 6 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün Meriç Trafo Merkezi’nde yapılacak yıllık bakım onarım çalışması nedeniyle, Ercan Havalimanı dahil Lefkoşa ve Gazimağusa’da birçok bölgeye 6 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09.00 ile öğleden sonra 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Lefkoşa ilçesinde Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Balıkesir, Değirmenlik, Değirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Meriç,Gaziköy, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Kırıkkale ağıllar bölgesi, Erdemli, Erdemli ağıllar bölgesi, Yiğitler, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği bölgesi, Akıncılar, Gaziler, Ercan Havaalanı Kule ve terminal binasının elektrik enerjisi kesik olacak.

Öte yandan Gazimağusa’da ise belirtilen saatlerde, Görneç, Serdarlı, Paşaköy ve Paşaköy askeri tesislerine elektrik verilemeyecek.

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